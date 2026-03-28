O bibliotecă din Milano a fost transformată în sală de sport pentru o oră, iar decizia a stârnit controverse

Sala Bibliotecii Braidense de la Milano a fost închiriată de influencerul şi antrenorul Isaac Boots pentru 10.000 de euro pe oră. Sursa foto: Instagram/isaacboots

Biblioteca Braidense de la Milano, Italia, a fost transformată într-o sală de sport, stârnind controverse privind închirierea acesteia pentru o campanie de marketing.

Sala Bibliotecii Braidense a fost închiriată de influencerul şi antrenorul Isaac Boots pentru 10.000 de euro pe oră. Prețul este fix şi a fost stabilit de minister, în plus există chiar și o listă de așteptare pentru evenimente în această locaţie, relatează Corriere della Sera.

De exemplu, de curând, o cunoscută antreprenoare digitală și influenceriţă italiană din Italia a închiriat acelaşi spaţiu pentru un eveniment şi a stârnit controverse în cadrul opiniei publice din Italia.

Celebrul antrenor de fitness Isaac Boots, cu 616.000 de urmăritori pe Instagram, a ținut o sesiune de fitness printre codice antice și candelabre de cristal. Cu această ocazie, toate vitrinele cu ramă din lemn din Sala Teresiana au fost îndepărtate și înlocuite cu un set de covorașe, completate de un set de prosoape din pânză și sticle cu băuturi energizante pentru un antrenament într-un loc neobişnuit.

Nu este prima dată când biblioteca de la Milano își închiriază spațiile. S-a întâmplat deja cu Swarovski care a închiriat Sala Sterling, o cameră subterană de beton complet goală sub curtea interioară a Palazzo Citterio. S-a întâmplat și cu cina organizată de marca de cosmetice Veralab, care a stârnit în schimb controverse considerabile deoarece supe, aperitive și vinuri au fost servite în Sala Teresiana din Biblioteca Braidense.

Sala este unul dintre cele mai căutate spațiile de închiriat din instituțiile (inclusiv Grădina Botanică, Observatorul Astronomic și Palazzo Citterio) care fac parte din marele muzeu de stat de la Milano. Sala Stirling și curtea interioară sunt, de asemenea, disponibile pentru evenimente.