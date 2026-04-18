O biserică din Anglia s-a înclinat, încetul cu încetul, mai mult decât Turnul din Pisa. Acum a ajuns într-o situație delicată

O biserică din regiunea Midlands, Anglia, care este mai înclinată decât Turnul din Pisa, are nevoie urgență de reparații. Mai exact, podeaua ei este deformată și reparațiile costă peste 100.000 de lire sterline (115.000 de euro), potrivit The Guardian.

Turnul bisericii St James din Dry Doddington, Lincolnshire, este faimos pentru înclinarea sa de 5,1 grade, în timp ce celebrul turn din Pisa are o înclinare de aproximativ 3,97 grade.

Locuitorii încearcă să strângă bani pentru clădirea clasificată ca monument de gradul II, construită în secolul al XII-lea.

Biserica a fost construită inițial ca o capelă, pentru ca persoanele în vârstă să poată participa la slujbe fără a merge până în localitatea vecină, mai mare, Westborough.

Ulterior, a devenit biserică parohială, iar turnul său, datând din secolul al XIV-lea, ar fi început să se încline la sfârșitul secolului al XIX-lea sau începutul secolului al XX-lea.

Richard Loynes, îngrijitor al bisericii din Dry Doddington, a scris pe o pagină online de strângere de fonduri: „Trebuie să înlocuim podeaua foarte veche din biserica noastră din secolul al XIV-lea, care are celebrul turn ce se înclină mai mult decât cel din Pisa!”.

Turnul a fost în pericol de prăbușire acum 11 ani din cauza pietrelor care se erodau și deveneau un risc pentru sănătate și siguranță. În total, 100.000 de lire au fost cheltuite pentru restaurarea turnului.

Turnul se află din nou într-o poziție precarã din cauza deteriorării podelei din lemn și a deplasării plăcilor de piatră.

Loynes a declarat pentru site-ul Lincs Online: „Ca în cazul a sute de biserici, trebuie să strângem fonduri, dar situația noastră este la fel de gravă, dacă nu chiar mai gravă decât a multora, pentru că avem o podea strâmbă. Sperăm să strângem puțin peste 100.000 de lire pentru a repara podeaua, a reface tencuiala unor pereți și a moderniza instalația electrică, deoarece avem doar o singură priză”.

Biserica conține un memorial dedicat bombardierului Avro Lancaster al Escadrilei 49, care s-a prăbușit în apropierea satului în noiembrie 1944.

Numele Dry Doddington provine din combinația termenilor din engleza veche „dryge” și „Dodda+ing+ton”, însemnând „proprietatea uscată a unui om numit Dodda”, potrivit site-ului consiliilor parohiale din Lincolnshire.

Site-ul menționează: „Fiind situată în cel mai înalt punct al satului, clădirea a fost inevitabil afectată de condițiile meteorologice. Actualul proiect major de restaurare vizează o podea nouă, reparații ale tencuielii interioare și modernizarea instalației electrice, iar pentru acestea se desfășoară o campanie de strângere de fonduri. Podeaua actuală este foarte denivelată, iar secțiunile din lemn sunt grav putrezite și infestate cu carii de lemn”.