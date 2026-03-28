O biserică din Grecia a devenit atracție turistică după o alunecare de teren. E mai înclinată decât Turnul din Pisa

2 minute de citit Publicat la 10:00 28 Mar 2026 Modificat la 10:02 28 Mar 2026

Presa din Grecia scrie că Biserica Fecioarei Maria (Panagia) a alunecat de la peste 200 de metri pe versantul muntelui, împreună cu fundațiile sale. Foto: Getty Images

O biserică din satul grecesc Ropoto, din Tesalia, a devenit o atracție pentru turiștii care doresc să-și testeze echilibrul. Din cauza surpării pământului, biserica a alunecat și a căpătat o înclinare de 17 grade, mult mai abruptă decât, de exemplu, cea a Turnului din Pisa din Italia, scrie Euronews.

Totuși, în ultimii 14 ani, a rămas ferm în același loc. Din cauza surpării terenului din sat, locuitorii au fost forțați să plece în 2012. Cei care au vizitat biserica explică faptul că este o experiență foarte suprarealistă, deoarece este foarte dificil chiar și să urci treptele pentru a intra. Iar după ce ajungi acolo, amețeala este aproape garantată.

Presa din Grecia scrie că Biserica Fecioarei Maria (Panagia) a alunecat de la peste 200 de metri pe versantul muntelui, împreună cu fundațiile sale.

O experiență suprarealistă care „te amețește”

Biserica înclinată a transformat Ropoto într-un magnet turistic neobișnuit, atrăgând vizitatori, bloggeri de călătorie, exploratori urbani și echipe media internaționale din întreaga lume.

Oamenii intră în biserică plini de curiozitate și admirație, mergând cu grijă înăuntru, în timp ce se chinuie să rămână în picioare. Înclinarea intensă creează o senzație dezorientantă, aproape amețitoare.

„Înclinația este incredibilă, te amețește. Văzusem videoclipuri, dar nu ne-a venit să credem până nu le-am văzut în persoană. Trebuie să trăiești asta de aproape”, a declarat o învățătoare de școală primară care a vorbit cu AFP, potrivit presei elene.

Un alt tânăr vizitator a descris senzația ciudată: „Mergeam încontinuu spre centru și mă gândeam «O să cad, trebuie să ies». Creează o emoție foarte specială și unică”

De la tragedie la fenomen viral

Ceea ce a fost odată o scenă tragică de distrugere a devenit una dintre cele mai fotografiate și discutate atracții turistice din Grecia, mai puțin cunoscute. Biserica apare frecvent în reportaje internaționale, videoclipuri de pe YouTube și rețele sociale, aventurierii testându-și echilibrul în interiorul înclinat.

În ciuda faptului că satul a rămas abandonat și terenul este încă instabil, Biserica Fecioarei Maria continuă să „reziste ca o martoră tăcută a puterii naturii”.

Biserica înclinată din Ropoto, Trikala, oferă o experiență suprarealistă inegalabilă.