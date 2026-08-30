Soluţia pentru seceta care loveşte lumea: drone care „însămânțează” norii. Testul din Alaska: 72 de milioane de litri de apă în 3 ore

Oamenii de știință și autoritățile locale au experimentat cu însămânțarea norilor încă de la jumătatea anilor 1900. Foto: Getty Images

Un start-up din sudul Californiei a folosit drone de înaltă tehnologie pentru a „însămânța” norii ca să intensifice precipitațiile din weekend, în Alaska. Compania estimează că în doar trei ore, în statul american au căzut 71,9 milioane de litri de apă, relatează The Independent. Tehnologia ar putea fi folosită pentru a reumple cele mai mari rezervoare de apă din SUA, care au scăzut la niveluri minime, din cauza secetei pe râul Colorado.

Compania Rainmaker susține că testul din Alaska reprezintă dovada că tehnologia sa poate ajuta la combaterea secetei și la protejarea sistemelor de apă din toată țara.

„În viitor, Rainmaker va proteja și va restaura glacierele cu zăpadă creată de om”, a scris CEO-ul companiei, Augustus Doricko, pe rețeaua socială X, după demonstrația din Alaska. „Rainmaker va aduce apă râului Coloradu și Marelui Lac Sărat în lunile următoare”, a adăugat el.

Rainmaker, care susține că este prima companie privată care a „demonstrat fără urmă de îndoială”, că tehnologia sa de însămânțare a norilor funcționează la scară largă, a efectuat testul deasupra peninsulei Kenai din Alaska. Potrivit companiei, aceasta a realizat anterior operațiuni de însămânțare a norilor validate în statele americane Utah, Idaho și Oregon.

Compania folosește drone și un software avansat de monitorizare a vremii pentru a „însămânța” norii cu iodură de argint, care favorizează formarea cristalelor de gheață și, în cele din urmă, producerea precipitațiilor sub formă de ploaie sau ninsoare.

Start-upul fondat în 2023 a încheiat contracte cu state din vestul SUA și companii de alimentare cu apă și a strâns peste 50 de milioane de dolari de la investitori.

Rainmaker a fost anterior ținta unei dezinformări promovată de adepții teoriilor conspiraționiste, care au susținut că firma s-ar fi aflat la originea inundațiilor mortale din Texas.

Doar în 2025, compania a cheltuit 450.000 de dolari pentru lobby la nivel federal și reclame în Washington, D.C. pentru a-și promova tehnologia. „Oamenii au întrebări legitime despre ce este însămânțarea norilor, dacă este sigură și dacă ar trebui permisă. Prioritatea mea este să mă asigur că America, fermierii americani și comunitățile au opțiunea de a se folosi de această tehnologie”, a spus Doricko.

Oamenii de știință și autoritățile locale au experimentat cu însămânțarea norilor încă de la jumătatea anilor 1900. Criza climatică, progresele în tehnologia dronelor, a monitorizării vremii și a inteligenței artificiale, au dus la crearea unei industrii de companii care dezvoltă tehnologii de însămânțare a norilor.

„Ne confruntăm cu o situație cu adevărat, foarte gravă, cu vremuri dificile, și trebuie să folosim inteligent apa pe care o avem. Nu putem rămâne blocați în vechile metode. Iar o parte importantă a soluției este utilizarea tehnologiei de însămânțare a norilor”, a declarat Joel Ferry, directorul executiv al Departamentului de Resurse Naturale din Utah, pentru The Washington Post la începutul acestui an.

Tehnologia este considerată o unealtă promițătoare, deși climatologicii atrag atenția că doar însămânțarea norilor nu poate compensa impactul crizei climatice și secetele severe prelungite.