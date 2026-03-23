O cosmeticiană care a stat un an într-o închisoare din Dubai a ajuns acasă. Familia ei spune că n-a avut acces la duș o lună

2 minute de citit Publicat la 12:45 23 Mar 2026 Modificat la 12:48 23 Mar 2026

Isabella Daggett a petrecut un an în detenție în Dubai FOTO: Facebook/ Isabella Daggett

O tânără britanică care a fost încarcerată timp de un an într-o închisoare din Dubai, în urma unor acuzații legate de droguri, a fost eliberată.

Eliberată din detenție în Dubai după acuzații privind deținerea de droguri, ea a fost sancționată cu amendă pentru depășirea perioadei de ședere stabilită de viză, potrivit Metro.

Isabella Daggett a petrecut un an în detenție în Emiratele Arabe Unite, iar familia ei a spus că a îndurat „aproape un an întreg de iad”.

În vârstă de 22 de ani, Isabella Daggett a fost încarcerată în martie 2025, fiind acuzată de deținere de droguri. Potrivit informațiilor disponibile, acuzațiile au fost retrase în luna ianuarie, însă tânăra originară din Leeds a rămas reținută în orașul din Golf încă două luni, după ce i-a fost aplicată o amendă de 3.000 de lire sterline pentru depășirea perioadei vizei de muncă.

Tânăra s-a întors în țara de origine abia săptămâna trecută, pe fondul perturbărilor traficului aerian cauzate de evenimentele din Orientul Mijlociu.

Un apropiat al familiei a declarat că membrii acesteia sunt ușurați de revenirea tinerei, însă au considerat amenda aplicată după experiența traumatizantă trăită drept „o lovitură dureroasă”.

Cosmeticiană independentă și co-proprietară a unei agenții de modelling, aceasta s-a mutat anul trecut în Dubai pentru un job în domeniul recrutării.

Dar a fost arestată în urma unei razii la scurt timp după sosirea în oraș, cunoscut pentru politica sa de toleranță zero față de droguri.

Ea a fost plasată într-un centru de detenție din Dubai, împreună cu un bărbat cu care locuia, care însă nu era partenerul său.

Detaliile exacte privind acuzațiile formulate împotriva sa nu au fost făcute publice.

Dubai aplică unele dintre cele mai stricte legi antidrog la nivel mondial, persoanele găsite chiar și cu urme infime de substanțe narcotice riscând ani lungi de închisoare.

Bunica tinerei, Heather Smith, a pus incidentul pe seama faptului că aceasta ar fi fost în „anturajul nepotrivit”. „Locul nepotrivit, momentul nepotrivit. Prietenul nepotrivit”, a spus aceasta anul trecut, la câteva luni după arestare. „Ea a fost arestată împreună cu un tânăr care nu era iubitul ei, împreună cu care locuia temporar, după ce alte aranjamente locative au eșuat”, a mai spus aceasta.

Isabella Daggett nu vrea să ofere detalii despre perioada petrecută în detenție în Dubai, unde criticarea autorităților constituie infracțiune. Cu toate acestea, familia ei a făcut declarații publice în perioada în care era încarcerată, susținând că a fost tratată mult mai sever decât deținuții de sex masculin.

Deși i s-a permis să comunice zilnic cu mama și bunica ei, familia a povestit că i s-a refuzat accesul la duș timp de o lună și la haine de schimb timp de trei luni.

După revenirea în țară, aceasta a publicat pe rețelele sociale fotografii în care este cu mama ei, menționând că așteaptă cu interes vacanța din Ibiza.