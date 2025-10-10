O cursă care trebuia să-i aducă 1.000 de euro unui șofer român de TIR i-a adus o amendă uriașă și șase luni de închisoare

Șoferul le-a spus că un bărbat din Luxemburg i-a oferit 1.000 de euro pentru a transporta marfa spre Marea Britanie / foto: Getty Images

Un șofer român de TIR a primit o amendă de 15.000 de euro și șase luni de închisoare, după ce a fost prins în Franța cu o tonă și jumătate de țigări ascunse în marfa pe care o transporta.

Incidentul a avut loc în data de 12 februarie 2025, în terminalul Eurotunnel din Coquelles.

Vameșii francezi au oprit camionul condus de românul în vârstă de 42 de ani, înmatriculat în România, potrivit publicației lemondedutabac.com.

Vehiculul era plin cu cutii de brioșe, însă șase paleți păreau diferiți de ceilalți.

Românului i s-a interzis să revină în Franța timp de trei ani

Când au verificat mai atent, vameșii au descoperit ascunse în interior cartușe de țigări - aproape o tonă și jumătate, evaluate la peste un milion de euro.

Șoferul le-a spus că un bărbat din Luxemburg i-a oferit 1.000 de euro pentru a transporta marfa spre Marea Britanie și că nu știa ce ascundea în camion.

Pentru fapta sa, zilele trecute Tribunalul din Boulogne-sur-Mer l-a condamnat la 6 luni de închisoare cu suspendare, i-a interzis să revină în Franța timp de trei ani și l-a obligat să plătească o amendă de 15.000 de euro.