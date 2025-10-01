Un şofer de TIR român prins în Italia cu 540 de kilograme de hașiș. Detaliul care le-a trezit suspiciuni poliţiştilor

1 minut de citit Publicat la 15:48 01 Oct 2025 Modificat la 15:48 01 Oct 2025

Vehiculul a fost mutat într-o zonă adecvată și a fost supus unei percheziții mai amănunțite de către poliţişti. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un şofer de TIR român în vârstă de 43 de ani a fost prins de poliţişti în localitatea Guidonia, în apropiere de Roma, Italia, în timp ce transporta 540 de kilograme de hașiș.

Bărbatul a fost oprit în zona Guidonia, lângă intersecția cu autostrada, după ce camionul său înmatriculat în Spania a atras atenția ofițerilor: vehiculul făcea manevre ciudate pe șosea, provocând perturbări ale traficului.

Oprit de poliţiştii italieni, românul a încercat să explice manevrele periculoase spunând că era vorba doar despre o „simplă distragere a atenției”. Însă starea de nervozitate evidentă a bărbatului a stârnit suspiciunile carabinierilor, relatează presa locală din Italia.

Vehiculul a fost apoi mutat într-o zonă adecvată și a fost supus unei percheziții mai amănunțite. La deschiderea hayonului, carabinierii au simţit un miros puternic de stupefiante. În interiorul remorcii, printre paleții cu fructe, poliţiştii au găsit un palet care conținea numeroase pachete de hașiș, ascunse într-un fund fals creat chiar în interiorul paleților.

În urma descoperirii, au fost confiscate 540 de kilograme de droguri, ambalate în vid în pachete de aproximativ 8 kilograme fiecare pentru a asigura conservarea lor și a evita controalele.

Românul în vârstă de 43 de ani a fost arestat și transferat la închisoarea Rebibbia din Italia, unde așteaptă să apară în faţa judecătorilor italieni pentru a răspunde acuzaţiilor de deținere cu intenția de a distribui stupefiante, faptă agravată de cantitatea mare.