O descoperire neașteptată pune capăt unui mister vechi de 21 de ani. Cine este femeia moartă găsită pe o plajă din Olanda

Femeia găsită moartă în 2004 pe o plajă din Țările de Jos este Eva Maria Pommer, o cetățeană germană în vârstă de 35 de ani FOTO: Interpol

O femeie al cărei trup a fost găsit pe o plajă din Olanda în 2004 a fost, în sfârșit, identificată după mai bine de două decenii. Poliția olandeză a anunțat că victima este Eva Maria Pommer, o cetățeană germană în vârstă de 35 de ani, identificată în urma unui pont primit recent de la autoritățile din Germania.

Descoperirea a fost făcută în cadrul Operațiunii „Identify Me”, o campanie internațională lansată de Interpol în 2023, care își propune să identifice femei ucise sau decedate în circumstanțe suspecte ori neclare în șase țări europene, potrivit BBC.

Cazul Evei Maria Pommer era cunoscut sub numele de „femeia cu cheile germane”, după ce anchetatorii au găsit asupra ei o cheie provenind din orașul german Bottrop, situat aproape de granița cu Olanda. Cadavrul fusese descoperit în iulie 2004, printre dunele de nisip de pe o plajă izolată, în apropiere de Wassenaar. Nu existau urme de violență sau de luptă.

Potrivit anchetatoarei criminaliste olandeze Sandra Baasbank, care a vorbit anul trecut pentru BBC, femeia purta „colanți maro cu carouri și pantofi roșii lăcuiți, o ținută neobișnuită pentru o plimbare pe plajă”.

Ani la rând, poliția nu a reușit să stabilească identitatea victimei, în ciuda eforturilor de a urmări proveniența cheii. Cazul a fost inclus anul trecut în Operațiunea „Identify Me”, prin care Interpol a publicat pentru prima dată notificări internaționale („black notices”) cu informații despre persoane neidentificate, solicitând ajutorul publicului.

După ce povestea a fost prezentată la televiziunea germană, poliția olandeză a primit un pont esențial despre o femeie dispărută de aproximativ 20 de ani. Verificările efectuate în Bottrop și testele ADN au confirmat identitatea Evei Maria Pommer.

Cauza morții rămâne, însă, necunoscută, iar ancheta continuă.

Secretarul general al Interpol, Valdecy Urquiza, a declarat că acest caz arată cât de importantă este cooperarea internațională: „Această identificare este mai mult decât o etapă în campania noastră, este dovada a ceea ce putem realiza atunci când națiunile colaborează”.

La rândul său, comisarul Poliției Naționale Olandeze, Janny Knol, a afirmat: „Prin perseverența detectivilor olandezi și germani, o altă femeie a primit, în sfârșit, un nume. Gândurile noastre se îndreaptă către familiile care au primit răspunsuri după ani de așteptare și către cele care încă mai caută aceste răspunsuri”.

Operațiunea „Identify Me” a mai dus până acum la identificarea altor trei femei:

Rita Roberts , o britanică de 31 de ani ucisă în Belgia în 1992, recunoscută de familie după un tatuaj;

, o britanică de 31 de ani ucisă în Belgia în 1992, recunoscută de familie după un tatuaj; Ainoha Izaga Ibieta Lima , o paraguaiană de 33 de ani găsită moartă într-un adăpost pentru păsări în Spania, în 2018;

, o paraguaiană de 33 de ani găsită moartă într-un adăpost pentru păsări în Spania, în 2018; Liudmila Zavada, o rusoaică de 31 de ani descoperită fără viață pe marginea unui drum din Spania, în 2005.

Autoritățile continuă să caute identitatea altor 43 de femei găsite decedate în Olanda, Germania, Belgia, Franța, Italia și Spania, majoritatea ucise între 1980 și 2010. Victimele aveau, în general, între 15 și 30 de ani.