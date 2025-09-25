Un mister de 20 de ani a fost rezolvat. Cine e ”femeia în roz” ucisă în Spania, amprentele ei au fost distribuite în toată lumea

2 minute de citit Publicat la 12:25 25 Sep 2025 Modificat la 12:25 25 Sep 2025

Liudmila Zavada, o rusoaică de 31 de ani, a fost găsită ucisă aucm 20 de ani în Spania. Acum a fost identificată. FOTO Interpol

O femeie al cărei cadavru a fost descoperit în Spania în urmă cu mai bine de două decenii a fost identificată datorită unei campanii internaționale de poliție. Femeia a fost identificată joi ca fiind Liudmila Zavada, o rusoaică de 31 de ani. Ea este a treia persoană identificată prin intermediul unei inițiative lansate de poliție în 2023 pentru a afla identitatea femeilor ucise sau decedate în circumstanțe suspecte în Europa, scrie BBC.

Primul caz rezolvat prin această operațiune a fost cel al unei britanice ucise în Belgia, a cărei familie a recunoscut-o după ce a văzut o fotografie cu tatuajul ei într-un reportaj BBC News.

Valdecy Urquiza, secretarul general al Interpol – agenția internațională de poliție care coordonează campania – a declarat că această ultimă identificare va aduce „speranță reînnoită familiilor și prietenilor persoanelor dispărute” și va oferi „noi piste” anchetatorilor.

Corpul Liudmilei Zavada a fost descoperit în iulie 2005, pe marginea unui drum din provincia Barcelona, în nord-estul Spaniei. Poliția a denumit-o atunci „femeia în roz”, deoarece purta o bluză roz cu flori, pantaloni roz și pantofi roz.

Unknown woman in Spanish cold case named after 20 years.



A woman whose body was found in Spain two decades ago has been identified as Russian citizen Liudmila Zavada.



The cold case is part of #IdentifyMe, an international campaign to identity women who were murdered.



As part… pic.twitter.com/bS9dL2jLzo — INTERPOL (@INTERPOL_HQ) September 25, 2025

Poliția locală a catalogat moartea drept „suspectă”, întrucât dovezile indicau că trupul fusese mutat în cele 12 ore anterioare descoperirii. Însă anchetele de la acea vreme nu au reușit să-i stabilească identitatea.

Anul trecut, cazul a fost inclus în operațiunea „Identify Me”, prin care Interpol a publicat pentru prima dată „black notices” – alerte ce solicită informații despre persoane neidentificate – și a distribuit în întreaga lume fișe și date, precum amprente digitale.

La începutul acestui an, poliția turcă a introdus amprentele în baza sa de date națională, reușind să identifice astfel femeia. Ulterior, identitatea Liudmilei Zavada a fost confirmată printr-o potrivire ADN cu o rudă apropiată din Rusia.

Ancheta poliției privind moartea Liudmilei Zavada și circumstanțele în care aceasta a survenit este în continuare în desfășurare.

Prima femeie identificată prin această campanie a fost Rita Roberts, în vârstă de 31 de ani, din Țara Galilor, ucisă în Belgia în 1992. Familia ei a declarat că s-a îngrijorat timp de decenii, fără să știe ce s-a întâmplat cu ea.

La începutul acestui an, o altă femeie găsită moartă în Spania a fost identificată drept Ainoha Izaga Ibieta Lima, din Paraguay, în vârstă de 33 de ani. Circumstanțele morții sale au fost descrise de poliție drept „neelucidate”.

Poliția încearcă în continuare să identifice alte 44 de femei găsite moarte în Țările de Jos, Germania, Belgia, Franța, Italia și Spania. Majoritatea sunt victime ale crimelor, despre care se crede că aveau între 15 și 30 de ani.

Interpol a precizat că migrația globală crescută și traficul de persoane au dus la creșterea numărului de persoane dispărute în afara țărilor lor de origine, ceea ce face ca identificarea cadavrelor să fie mai dificilă.

Un oficial al agenției a declarat pentru BBC că femeile sunt „disproporționat afectate de violența bazată pe gen, inclusiv violența domestică, agresiunile sexuale și traficul de persoane.”