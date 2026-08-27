O eclipsă de Lună aproape totală va fi vizibilă din America de Nord și de Sud, joi noaptea

Fenomenul de această noapte este cunoscut drept „lună de sânge”, pentru că umbra Pământului capătă o nuanță roșiatică, din cauza felului în care lumina Soarelui este împrăștiată de atmosfera terestră. sursa foto: Getty

O eclipsă de Lună aproape totală va putea fi urmărită din zone întinse ale Americii de Nord și de Sud în noaptea de joi, milioane de oameni urmând să asiste la una dintre minunile naturii, scrie The Guardian.

Eclipsele de Lună se produc atunci când Pământul ajunge între Soare și Lună, iar umbra sa se proiectează pe suprafața lunară. În noaptea de joi, în momentul de maxim, 96% din discul Lunii va fi cufundat în umbra Pământului.

Fenomenul de această noapte este cunoscut drept „lună de sânge”, pentru că umbra Pământului capătă o nuanță roșiatică, din cauza felului în care lumina Soarelui este împrăștiată de atmosfera terestră. Eclipsa va fi vizibilă în principal pe continentul american, dar și în câteva zone din Europa și Africa. Va începe în jurul orei 21:23 (ora Coastei de Est a SUA) și va atinge punctul maxim în jurul orei 22:33.

La începutul acestei luni, milioane de oameni din Europa au urmărit o eclipsă de Soare și mai spectaculoasă, în care Luna a acoperit Soarele, cufundând părți ale continentului într-un întuneric în plină zi.