O educatoare a fost suspendată pentru că are cont pe OnlyFans, dar mamele copiilor sunt de partea ei. Elena este și culturistă

Uimită de o asemenea notorietatea pe care a căpătat-o în urma scandalului, educatoarea a explicat că a deschis acel profil "din curiozitate", fără să se gândească vreodată că ar putea fi o activitate care intră în conflict cu munca ei de educatoare. Sursa foto: captura instagram/ ele.emmee

Educatoarea Elena Maraga, în vârstă de 29 de ani, culturistă, era angajată cu normă întreagă la o grădiniţă din Treviso, Italia. Scandalul a izbucnit când şcoala la care îşi desfăşura activitatea a descoperit că angajata lor avea un profil deschis pe platforma Onlyfans.

La aflarea veştii, mulţi părinţi au fost de partea ei, ba chiar 30 de mame ale copiilor din grădiniţă au semnat o scrisoare în sprijinul educatoarei pentru că aceasta, susţineau ele, este atentă și grijulie la clasă, copiii sunt legaţi afectiv de ea și o iubesc.

› Vezi galeria foto ‹

În ciuda tuturor intervenţiilor în favoarea femeii, instituţia de învătâmânt a decis să o suspende din rolul de educatoare, considerând că activitatea sa pe respectiva platformă se află în contradicţie cu filonul religios al structurii de învăţământ, fiind o grădiniţă tutelată de Biserica Catolică, relatează La Repubblica.

Uimită de notorietatea pe care a căpătat-o în urma scandalului, educatoarea a explicat că a deschis acel profil "din curiozitate", fără să se gândească vreodată că ar putea fi o activitate care intră în conflict cu munca ei de educatoare. "Am o diplomă în Științe ale Educației și am știut întotdeauna că acesta este drumul meu", a explicat aceasta pentru presa din Italia. În plus pe respectivul profil, a mai adăugat ea, sunt pur și simplu fotografii, fără videoclipuri sau conținut sexual explicit.

"Nu văd nimic în neregulă în a-mi pune în evidenţă feminitatea și senzualitatea. Nu am de ce să-mi fie rușine", a mai precizat aceasta, anunțându-și intenția de acţiona în instanţă pentru a-și recupera locul de muncă.

Şi ministrul Educaţiei din Italia, Giuseppe Valditara a intervenit în acest caz și a anunţat că are în vedere modificarea regulamentului din 2023 care reglementează deja utilizarea rețelelor sociale pentru angajații publici, introducând inclusiv o clauză specifică pentru profesori. Pe termen scurt, așadar, toți profesioniștii din școlile italiene ar putea fi obligați nu doar "să evite declarațiile, imaginile sau comentariile care ar putea dăuna prestigiului sau imaginii administraţiei", așa cum sunt deja obligați să facă angajații publici, ci să evite şi producerea sau distribuirea de conținut care riscă să "aibă impact la nivel emoțional și social" pentru copii.