O femeie a murit electrocutată pentru că a intrat în cadă cu mobilul aflat la încărcat

1 minut de citit Publicat la 11:56 01 Oct 2025 Modificat la 12:11 01 Oct 2025

Ann-Marie O’Gorman avea 47 de ani FOTO: Rip.ie

O femeie, mamă a trei copii, a murit după ce a fost electrocutată pentru că ținea telefonul aflat la încărcat în cadă.

Ann-Marie O’Gorman, din Dublin, Irlanda, a fost găsită inconștientă în baia din casă de soțul ei, Joe.

Femeia în vârstă de 47 de ani a suferit arsuri specifice de electrocutare la piept și pe brațul stâng, a declarat patologul Heidi Okkers în fața unei instanțe din Dublin.

Ea a fost declarată decedată în aceeași zi, la Spitalul Beaumont, potrivit Metro.

Joe era plecat de acasă împreună cu cea mai mică fiică a lor, Megan, și și-a sunat soția lui în drum spre casă, puțin înainte de ora 20:00.

Când a urcat în baie, a găsit-o pe Ann-Marie întinsă pe-o parte, inconștientă, cu telefonul și cablul de încărcare în cadă.

Când a încercat să o scoată din cadă, Joe a spus că a simțit un mic șoc electric.

El a declarat în fața instanței: „Singurul lucru despre care auzi este că aceste telefoane sunt bune până la o adâncime de 3 metri în apă. Asta le dă oamenilor impresia că pot sta cu telefonul aproape de apă. Ar trebui să existe avertismente că acest lucru este periculos. Niciun furnizor nu se face nimic în această privință și nimeni nu spune că ești în pericol de moarte în aceste situații. Asta e tot ce trebuie să știe oamenii”.

Joe a adăugat că firmele de telefoane promovează o „iluzie falsă de siguranță” spunând că echipamentele lor sunt rezistente la apă.

El a mai spus că nu există nicio avertizare pe telefoanele iPhone despre pericolul de a veni în contact cu apa în timp ce sunt încărcate.