O femeie a pretins ani la rând că are cancer și a cheltuit banii primiți pentru tratament pe vacanțe și operații estetice

1 minut de citit Publicat la 10:39 08 Oct 2025 Modificat la 10:39 08 Oct 2025

Laura a folosit banii pentru o vacanță într-o stațiune de lux din Austria și pentru o operație de mărire a sânilor / sursă foto: Getty Images

Laura McPherson, o femeie din Marea Britanie, a fost obligată de instanță să-i returneze peste 30.000 de lire fostului ei partener, după ce a mințit că suferă de mai multe forme de cancer și i-a cerut bani pentru tratament. Aceasta a cheltuit banii pe o vacanță la o stațiune de lux din Austria și o operație de mărire a sânilor în Manchester.

Laura McPherson, în vârstă de 35 de ani, din localitatea Duffield, Derbyshire, a susținut timp de cinci ani că are cancer cervical, ovarian, de colon, intestinal și de sân. Femeia și-a convins inclusiv fiica că este pe moarte.

Partenerul ei de atunci, Jon Leonard, a încercat să-i fie alături și să o sprijine financiar și emoțional.

El i-a cumpărat un ceas Rolex în valoare de 30.000 de lire sterline și i-a oferit peste 24.000 de lire, adică aproximativ 27.800 de euro, pentru tratamente medicale, scrie The Sun.

În realitate, însă, Laura a folosit banii pentru o vacanță într-o stațiune de lux din Austria și pentru o operație de mărire a sânilor la Manchester.

Femeia a mințit și în trecut

Potrivit presei britanice, femeia a susținut în 2017 că a fost diagnosticată cu cancer de col uterin, iar în 2020 a pretins că a trecut printr-o histerectomie, însă, cu toate acestea, a fost văzută urcând pe munte la doar două zile după.

Tot atunci, le-a spus celor apropiați că urmează să facă o mastectomie, dar a profitat de ocazie pentru a-și face o intervenție estetică.

În cele din urmă, fostul ei partener a aflat adevărul după ce a primit mesaje de la alte persoane care au spus că femeia obișnuia să inventeze astfel de povești încă din perioada liceului.

„A mințit că are cancer încă de când era la școală în Highlands. În sfârșit a fost prinsă”, a declarat un fost coleg de liceu.

La o audiere la Curtea din Derby, judecătorul i-a ordonat lui McPherson să îi returneze lui Leonard 30.714 lire sterline (35.300 de euro) până în data de 5 ianuarie.

McPherson, care are doi copii dintr-un mariaj anterior, a recunoscut anterior frauda și a primit o pedeapsă cu suspendare de doi ani și arest la domiciliu 5 nopți pe săptămână.