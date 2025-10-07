O femeie de 95 de ani trăia în casă împreună cu 200 de animale. Avea, printre altele, veverițe, rațe, iepuri și găini

Cele 206 animale trăiau în casa femeii în vârstă de 95 de ani incapabilă să se miște printre cuști și gunoaie. Sursa foto: captura X/PETA

Poliţia din New York a găsit 206 animale în locuinţa unei femei în vârstă de 95 de ani. Găini, veverițe, rațe, porumbei, prepelițe, iepuri și multe alte animale se aflau în cuști murdare și supraaglomerate.

Samatha Boyd, în vârstă de 57 de ani, lucrătoare la reabilitarea faunei sălbatice din Northport, și partenerul ei, Neal Weschler, au fost găsiţi vinovaţi pentru starea bătrânei și a animalelor și arestați sub acuzația de abuz, neglijență și cruzime, relatează Corriere della Sera.

Mai exact, cele 206 animale, printre care se aflau cocoși, veverițe, rațe, porumbei, prepelițe, iepuri, ciori, gâște, papagali, dihori, cobai, arici, pisici, câini, țestoase și curcani, trăiau în casa femeii în vârstă de 95 de ani, blocată şi ea la rândul ei la etajul doi, incapabilă să se miște printre cuști și gunoaie.

Echipa procurorului districtual din comitatul Suffolk pentru probleme biologice, de mediu și de siguranță animală a intervenit și a salvat animalele în urma unei plângeri.

Ancheta a scos la iveală că „animalele trăiau în condiții supraaglomerate și insalubre”. Condițiile au fost dăunătoare și pentru femeia în vârstă de 95 de ani, a cărei relație cu cele două persoane arestate rămâne încă neclară.

Potrivit oficialilor, casa era „infestată cu insecte, păianjeni și alte dăunători, precum și plină de resturi și deșeuri menajere îngrămădite pe perete”. Toate animalele au fost salvate și aduse în siguranță, iar potrivit procurorului, multe vor fi în curând disponibile pentru adopție.