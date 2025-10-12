O femeie din Indiana a fost găsită în pădure, la mai bine de o săptămână după ce a dispărut din casa cuprinsă de flăcări

Femeia a fost salvată după ce ea însăși a sunat la numărul de urgență. Foto: Facebook / Find Britney Gard

O femeie din Indiana, despre care familia se temea că a fost răpită după ce a dispărut misterios în timp ce locuința ei era în flăcări, a fost găsită în viață, la mai bine de o săptămână de la dispariție, într-o zonă împădurită aflată la câțiva kilometri de casă, scrie NYPost.

Britney Gard, în vârstă de 46 de ani, fusese dată dispărută cu opt zile înainte ca autoritățile să o găsească miercuri și să o transporte la spital. Potrivit Biroului Șerifului din comitatul Putnam, femeia a fost salvată după ce ea însăși a sunat la numărul de urgență, cerând „ajutor pentru a găsi drumul de ieșire dintr-o zonă împădurită”, aflată la aproximativ 4 kilometri de locuința sa.

Femeia a dispărut pe 30 septembrie

Gard dispăruse pe 30 septembrie, iar familia a alertat autoritățile după ce femeia nu a mai apărut la meciul de volei al fiicei sale, în ziua următoare. Fata, în vârstă de 13 ani, a făcut autostopul pentru a ajunge acasă, unde a găsit mai multe echipaje ale autorităților, care i-au spus că mama ei este de negăsit.

Britney își lăsase toate lucrurile acasă – inclusiv geanta și mașina. Misterul a devenit și mai adânc când pompierii au fost chemați să stingă un mic incendiu izbucnit în locuință la o zi după dispariția ei, fără ca cineva să fie găsit acolo.

”Cineva, undeva, știe ceva”

Cele patru surori ale lui Gard au organizat o amplă acțiune de căutare pe o rază de 55 de kilometri în jurul orașului Indianapolis, însă fără succes. „Cine a răpit-o?”, s-a întrebat una dintre surori, Stephanie Bowen, într-un interviu pentru WRTV. „Simt că e ceva mai mult aici, ceva ce nu știm, iar cineva, undeva, știe ceva”, a adăugat ea.

Biroul șerifului a declarat că, în acest moment, nu există persoane suspecte și că „nu există nicio amenințare pentru publicul larg”.

Rămâne însă un mister cum a ajuns Gard în pădure și ce s-a întâmplat cu ea în cele opt zile în care a fost dispărută. „Nimeni nu știe ce s-a întâmplat. Nimeni nu știe cum a ajuns acolo”, a spus familia pentru postul WTWO.

Rudele sunt însă recunoscătoare că femeia este în viață. „E un sentiment grozav. O ușurare imensă. Ne bucurăm că este în viață și din nou alături de noi”, au declarat acestea.

Nu se știe, deocamdată, ce s-a întâmplat cu Britney Gard în perioada dispariției.