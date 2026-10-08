O femeie din Italia a devenit mamă la 59 de ani. Tatăl copilului are 70 de ani

Fetiţa s-a născut cu o greutate de 2,5 kg şi este într-o stare fizică foarte bună. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

O femeie în vârstă de 59 de ani din Italia a născut o fetiţă sănătoasă, sub supravegherea profesorului Mario Polichetti, ginecolog şi specialist în reproducere asistată la Centrul de fertilizare în vitro din provincia Salerno, Italia. Bebelușul se bucură de o stare de sănătate excelentă, la naștere a cântărit 2,4 kilograme, iar în prezent, la două luni de la naştere, a ajuns la 4,5 kilograme.

„Este un caz cu adevărat excepțional”, a explicat profesorul Polichetti, „deoarece concepția la vârsta de 59 de ani a mamei este un eveniment extrem de rar. Ne oferă o satisfacție imensă faptul că am ghidat acest parcurs până la nașterea unei fetițe care acum este bine și se dezvoltă normal”, relatează La Repubblica.

Ginecologul a vorbit și despre starea de sănătate a nou-născutului. „Bebelușul se bucură de o sănătate excelentă”, a adaugat Polichetti, „iar acesta este, în mod firesc, aspectul care ne oferă cea mai mare satisfacție. La naștere a cântărit 2,4 kilograme, în timp ce astăzi a ajuns la 4,5 kilograme. Evoluția sa este foarte bună.”

Pentru profesorul Mario Polichetti, această poveste are o semnificație aparte și din punct de vedere profesional. „Atunci când parcurgem astfel de trasee complexe, fiecare pas necesită o grijă și o responsabilitate deosebite. Faptul că vedem acest bebeluș sănătos astăzi reprezintă cea mai mare recompensă pentru întreaga echipă.”

Nașterea bebelușului marchează finalul unei experiențe pe care Polichetti o descrie ca fiind de „o mare valoare umană și profesională”. Vârsta părinților este, în mod special, elementul care face ca acest caz să fie atât de neobișnuit. „O mamă în vârstă de 59 de ani și un tată de 70 de ani reprezintă un profil de vârstă complet ieșit din comun pentru o naștere de acest gen”, a precizat medicul, „motiv pentru care putem spune că este un eveniment cu adevărat rar.”

Femeia a născut natural, nu mai avusese alți copii, iar înainte de nașterea fetiţei, trecuse printr-o serie de avorturi spontane, până când a reuşit, în urma acestui drum, să-și împlinească dorința de a deveni mamă.

„Cred că este o poveste de mare interes, chiar și la nivel internațional. Cazurile de concepție la această vârstă sunt extrem de rare, iar faptul că putem anunța astăzi nașterea unei fetițe sănătoase este un motiv de mândrie”, a continuat Polichetti, concluzionând: „Dincolo de caracterul extraordinar al cazului, ceea ce contează cu adevărat este că Francesca Pia a venit pe lume și se simte bine. A luat semnificativ în greutate, iar astăzi avem o fetiță de 4,5 kilograme, într-o stare de sănătate excelentă. Pentru un medic, nu există satisfacție mai mare decât aceea de a vedea cum rezultatele muncii sale culminează cu nașterea unei noi vieți. În acest caz, având în vedere parcursul și vârsta părinților, putem vorbi cu adevărat despre ceva remarcabil.”