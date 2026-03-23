O femeie din SUA pe care firma nu a lăsat-o să lucreze de acasă primește despăgubiri de 22,5 milioane de dolari FOTO: Getty Images (imagine cu caracter ilustrativ)

O firmă de brokeraj de transport din Ohio, SUA, trebuie să-i plătească despăgubiri de 22,5 milioane de dolari unei angajate căreia compania nu i-a permis să lucreze de acasă. Femeia a făcut o solicitare în acest sens pentru că avea o sarcină cu probleme.

Femeia a născut prematur, iar copilul a murit, a constatat o instanță, potrivit The Guardian.

Cazul, centrat pe Chelsea Walsh, pe fiica ei decedată, Magnolia, și pe compania Total Quality Logistics (TQL), s-a desfășurat într-o perioadă în care tot mai mulți angajatori permiteau munca la distanță, în timpul pandemiei de Covid-19, dar apoi au început să insiste ca angajații să revină fizic la birou.

Matthew C. Metzger, avocatul familiei Walsh, a declarat într-un comunicat că verdictul pronunțat săptămâna trecută în favoarea clientei sale a venit doar după ce TQL a ratat „multiple oportunități de a rezolva acest caz pentru sume mult, mult mai mici”. „Ne-am fi dorit ca acele oportunități să fi fost luate în serios”, a mai spus avocatul.

Între timp, publicația Cincinnati Enquirer din Ohio a relatat despre o declarație a purtătoarei de cuvânt a TQL, Julia Daugherty, care a transmis „condoleanțe familiei Walsh”, exprimând totodată dezacordul „față de verdict și modul în care faptele au fost prezentate” în timpul procesului, desfășurat pe parcursul a șapte zile. „Evaluăm opțiunile legale și rămânem dedicați sprijinirii sănătății și bunăstării angajaților noștri”, se mai arată în declarația acesteia.

Potrivit prezentării făcute în fața unui juriu format din cinci femei și trei bărbați în tribunalul din comitatul Hamilton, sarcina lui Walsh fusese clasificată drept una cu risc ridicat la începutul lunii februarie 2021, după ce aceasta a suferit o intervenție la colul uterin menită să prevină declanșarea prematură a travaliului. Medicii i-au recomandat să lucreze de acasă, să stea în pat și să-și limiteze activitățile.

Cu toate acestea, superiorii lui Walsh de la TQL i-au refuzat cererea de a lucra de la distanță și i-au cerut să revină la birou și, ulterior, în ciuda obiecțiilor sale, au plasat-o în concediu fără plată.

Soțul lui Walsh, Jacob, a discutat în cele din urmă cu un responsabil de resurse umane de la locul său de muncă despre modul în care soția lui era tratată de TQL. Acest responsabil HR a contactat apoi un prieten care era vicepreședinte la TQL, avertizând că firma a greșit refuzând cererea lui Walsh de a lucra de acasă, au relatat Enquirer și NBC News.

Procesul intentat ulterior de familia Walsh a susținut că directorul TQL i-a mulțumit responsabilului HR de la angajatorul lui Jacob. „Tocmai ne-ai salvat de un proces”, ar fi spus acesta.

În cele din urmă, TQL i-a comunicat lui Walsh că poate lucra de acasă pe 24 februarie 2021. Însă atunci a fost „prea târziu”, potrivit avocatului ei. În aceeași zi, Walsh a suferit complicații legate de sarcină, a fost internată într-un spital local și a născut-o pe Magnolia la 20 de săptămâni și șase zile.

Magnolia, care venise pe lume cu mai mult de 18 săptămâni înainte de termen, a murit după câteva ore.

„A fost devastator pentru o familie tânără”, a declarat Metzger. „Dovezile au arătat că Chelsea Walsh urma indicațiile medicilor pentru o sarcină cu risc ridicat și pur și simplu a cerut să lucreze de acasă”. El a spus că jurații care au analizat cazul de ucidere din culpă intentat în numele Magnoliei au stabilit că „refuzul TQL față de această cerere rezonabilă a dus la moartea fiicei sale”, ceea ce a condus la verdictul de săptămâna trecută.

Cu sediul în apropiere de Cincinnati, TQL este considerată una dintre cele mai mari firme de brokeraj de transport din SUA, potrivit Enquirer. Se pare că este cea mai mare companie privată din zona Cincinnati, cu 9.000 de angajați și venituri de peste 6 miliarde de dolari.