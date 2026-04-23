O femeie perfect sănătoasă a cerut să fie eutanasiată pentru că este prea îndurerară de pierderea fiului ei. Va muri vineri, în Elveția

Marcus, fiul lui Wendy, a murit în urmă cu 4 ani FOTO: Wendy Duffy

O femeie de 56 de ani, perfect sănătoasă, a decis să își pună capăt vieții prin intermediul unei asociații controversate pentru sinucidere asistată din Elveția, în această săptămână.

Wendy Duffy, fostă asistentă medicală din West Midlands, a plătit 10.000 de lire sterline pentru a-și pune capăt vieții la Pegasos, o clinică elvețiană de asistență medicală pentru moarte asistată, după ce și-a pierdut fiul, Marcus, în vârstă de 23 de ani, acum patru ani. În ciuda anilor de terapie și antidepresive, ea nu a reușit să se împace cu moartea acestuia, potrivit Daily Mirror.

Femeia din Marea Britanie a încercat să se sinucidă anterior și și-a anunțat familia că va merge la Pegasos pentru a-și pune capăt vieții, însă nu a dat toate detaliile, pentru că nu vrea să implice pe nimeni în decizia ei, existând riscul ca această persoană să fie investigată în Marea Britanie.

Alegerea ei vine în contextul în care proiectul de lege privind sinuciderea asistată în cazul adulților bolnavi în fază terminală urmează să fie adoptat vineri, 24 aprilie.

„Vreau să mor și asta voi face. Viața mea, alegerea mea”, a declarat femeie pentru presa britanică.

Moartea tragică a fiului lui Wendy

Wendy a povestit cum l-a pierdut pe Marcus în circumstanțe cumplite, acum patru ani. Acesta adormise pe canapea în timp ce mânca un sandviș, mahmur după o noapte petrecută în oraș. La scurt timp după aceea, s-a confruntat cu cel mai negru coșmar al oricărui părinte.

„Era mov”, a spus ea. „M-am gândit că e de la inimă”. Wendy, care are pregătire medicală, l-a pus pe Marcus la podea și a început resuscitarea țipând după ajutor. Paramedicii au sosit și l-au dus de urgență la spital, unde a primit cea mai proastă veste: o jumătate de roșie cherry fusese găsită blocată în trahee. A fost nevoie de echipament specializat pentru a o scoate.

Wendy a stat lângă el timp de cinci zile înainte ca sistemul său de susținere vitală să fie oprit. Organele sale au fost donate pentru transplant. „Ulterior, am primit o scrisoare de la bărbatul care i-a primit inima. Mi-a spus că datorită lui Marcus a putut să se joace din nou cu copiii lui”, a spus ea. Un alt destinatar a fost un copil de patru ani. „A fost o consolare, dar m-a și sfâșiat”.

După moartea lui Marcus, Wendy a făcut psihoterapie și a luat antidepresive. La nouă luni după ce l-a pierdut, a încercat să se sinucidă cu o supradoză. A petrecut două săptămâni conectată la un ventilator. Apoi s-a internat voluntar la psihiatrie, însă situația ei nu s-a ameliorat.

„Am încercat să mă fac bine”, a spus ea. „Dar poți lua toate pastilele, poți merge la toate centrele de consiliere din lume - și am făcut-o. În cele din urmă, nu te pot ajuta. Viața mea e o agonie. Chiar dacă am familie, am prieteni, am rutina mea. Merg în parc. Nu sunt singură, dar tot stau noaptea și vorbesc cu Marcus, sărut cutia pe care am făcut-o pentru cenușa lui și îi spun «noapte bună, rază de soare» și mă gândesc «Nu vreau să fiu în lumea asta fără tine, Markie». Și nu vreau. E atât de simplu”.

Ce este Pegasos și cum funcționează

Pegasos este o clinică elvețiană de asistență medicală pentru moartea asistată care acceptă doar cazuri psihiatrice - în care nu există nicio boală fizică - cu condiția ca acestea să îndeplinească criterii stricte. Afecțiunea trebuie să fie severă, de lungă durată și rezistentă la tratament. Multe clinici elvețiene, inclusiv mai cunoscuta Dignitas, refuză complet astfel de cazuri.

Wendy a aflat pentru prima dată de existența clinicii Pegasos în 2024, când aceasta a apărut într-o investigație ITV privind moartea lui Alastair Hamilton, a cărui mamă a numit public clinica o „clinică de cowboy”. Ea a trimis un e-mail solicitând informații și a depus o cerere oficială la începutul anului 2025.

Procesul a implicat mai mult de un an de verificări, interviuri, formulare și depunerea dosarelor medicale complete și a istoricului terapeutic, desfășurate aproape în întregime de la distanță, prin e-mail și WhatsApp. Un grup de experți, inclusiv psihiatri, i-a evaluat cazul și l-a aprobat.

Conform legii elvețiene, Wendy trebuie să-și administreze singură medicamentul letal. Wendy nu era dispusă să-și ia viața într-un mod care i-ar traumatiza pe alții. „Aș putea să sar de pe un pod de pe autostradă sau de pe un bloc turn, dar asta i-ar afecta pe cei dragi pentru restul vieții”, a spus ea.

Fondatorul Pegasos, Ruedi Habegger, a confirmat că Wendy a trecut de evaluarea psihiatrică finală.

„Wendy este foarte hotărâtă. Am văzut-o astăzi la hotelul ei, am avut o discuție lungă cu ea și cu psihiatrul care o va consulta a doua oară înainte de VAD [moarte voluntară asistată]. Este foarte încrezător că facem ceea ce trebuie să o lăsăm să plece, că nu ar trebui să-i stăm în cale”, a spus el.

El a confirmat că patru dintre frații ei au fost informați și au primit binecuvântarea lor. „Familia ei știa că acest lucru va veni la un moment dat. Este fericită că are binecuvântarea lor”, a spus Habegger.

Procedura ei de sinucidere asistată voluntară urmează să aibă loc vineri.

Persoanele care suferă de depresie și anxietate pot găsi sprijin în abordarea sănătății mintale și emoționale, la primul hub antidepresie din România, la TEL VERDE 0374.456.420, disponibil 24 de ore din 24. De asemenea, cei care prezintă impulsuri suicidale, sau familiile acestora, pot găsi asistență la Alianța Română de Prevenție a Suicidului, la telefon 0800 801 200, în zilele de Vineri, Sâmbătă și Duminică, sau, 24/7, prin email la [email protected]