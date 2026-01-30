O femeie plănuia să vândă vasul vechi, abandonat în curtea casei, cu 20 de dolari. Licitația a explodat rapid la 32.000 de dolari

Oala a fost fabricată de Red Wing Stoneware, probabil între 1877 și 1900. FOTO: Bramer Auction and Realty/Facebook

Un vas din gresie de 130 de litri a stat în colțul verandei din spate a casei lui Lois Jurgens timp de aproape trei decenii, adunând praf în verile din Nebraska și zăpadă în timpul iernilor.

Pe 10 ianuarie, aceeași oală s-a vândut la licitație pentru 32.000 de dolari. „Pur și simplu nu-mi venea să cred”, a spus Jurgens, care a împlinit 91 de ani în ziua în care a fost vândută oala. „Este cel mai mare lucru pe care l-am primit vreodată de ziua mea", a mai precizat ea, potrivit The Washington Post.

Vasul a fost fabricat de Red Wing Stoneware, probabil între 1877 și 1900. Oala, înaltă până la genunchi, are mânere laterale turnate și un fluture albastru cobalt, alături de numele companiei ștanțat de două ori. Spre deosebire de modelele ulterioare finisate cu o glazură de zinc mai netedă, oala este glazurată cu sare, dându-i o textură mai grosieră. În ciuda multor ani petrecuți afară, este încă în stare bună.

Numele producătorului este ștanțat de două ori pe vas, în partea de sus și în partea de jos, ceea ce este considerat rar.

„Este foarte neobișnuit”, a spus Ken Bramer, proprietarul Bramer Auction & Realty din Amherst, Nebraska, care a vândut piesa. „Este primul pe care l-am văzut în 40 de ani de licitații.”

Jurgens, care locuiește în Holdrege, Nebraska, a spus că nu-și amintește cum sau când ea și soțul ei au achiziționat vasul.

„Chiar nu știu cum a ajuns în familie”, a spus Jurgens, al cărei soț a murit în 2022. Are trei copii și patru nepoți.

Vasul era de fapt o adevărată comoară, vânată de colecționari

Indiferent de originea sa, a spus Jurgens, nu și-a imaginat niciodată că ar putea fi valoroasă. Vasele din gresie erau articole de uz casnic comune, folosite în mod tradițional pentru conservarea alimentelor înainte de refrigerarea modernă. Astăzi, unele sunt încă folosite pentru fermentare sau ca obiecte decorative, iar piese precum cea a lui Jurgens sunt considerate obiecte rare de colecție. În 2019, o ladă frigorifică din gresie glazurată cu sare s-a vândut cu 177.000 de dolari.

„Unii oameni colecționează lucruri ciudate”, a spus Bramer.

Jurgens petrecuse ultimele luni curățând din casă obiecte de care nu mai avea nevoie. Vara trecută, a avut o vânzare de garaj și s-a gândit să pună obiectele de acolo laolaltă cu restul, dar nu a ajuns niciodată în alee.

„Era prea greu pentru noi să-l putem manevra”, a spus Jurgens, adăugând că fiica ei a ajutat-o la vânzarea de garaj. „Am decis pur și simplu că nu ne vom mai deranja cu el.”

Apoi, la începutul acestei luni, a văzut un anunț în ziarul local Holdrege Daily Citizen despre o viitoare licitație de antichități și obiecte de colecție, inclusiv multe lande Red Wing. Ea a sunat la Bramer Auction & Realty, iar Bramer s-a oferit să treacă pe la casa lui Jurgens și să facă niște fotografii cu vasul.

Licitațiile au început de la 1.000 de dolari pentru vas. Lucrurile au degenerat rapid. „Am spus: «Dumnezeule, e bun»”, a spus Bramer, spunându-i: „Cred că vei fi plăcut surprinsă de ce aduce.”

Fiul lui Jurgens i-a spus lui Bramer că erau pregătiți să-l vândă cu 20 de dolari la vânzarea de garaj și că ar fi bucuroși dacă ar aduce mai mult de atât.

„Spera la 100 de dolari”, a spus Bramer. Bramer a postat poze cu vasul pe site-ul său web și pe Facebook, iar ofertele au început să curgă.

„Primeam apeluri de la colecționari din întreaga țară”, a spus Bramer. „Știam că este o piesă bună, dar chiar nu știam cât de bună.”

Întrucât au venit atât de multe apeluri de la ofertanți din afara Nebraskăi, Bramer a spus că a permis oamenilor să sune cu oferte în timpul licitației din 10 ianuarie. Jurgens nu a participat la licitație, deoarece era la biserică pentru o înmormântare.

A început licitațiile de la 1.000 de dolari pentru vasul de oală, iar lucrurile au escaladat rapid.

„Oamenii au început să liciteze ca nebunii”, a spus Bramer, menționând că cel mai mult pentru care a vândut un vas de oală a fost de aproximativ 5.800 de dolari anul trecut. „Oamenii stăteau în picioare în mulțime și toți aveau camerele de filmat.”