O femeie refuză să-și vândă ferma cu 26 de milioane de dolari, deși valorează de 10 ori mai puțin. Cum explică decizia

Delsia Bare, fiica proprietarei, spune că terenul familiei hrănește o națiune FOTO: captură video Local 12 News

O femeie din nordul statului Kentucky, SUA, spune că a refuzat o ofertă de 26 de milioane de dolari pentru vânzarea unei părți din ferma pe care o deține, care se află în familia ei de generații, pentru construirea unui centru de date.

Ida Huddleston și familia ei dețin aproximativ 485 de hectare de teren agricol la marginea orașului Maysville, din Kentucky. În aprilie, o companie anonimă de inteligență artificială din topul Fortune 100 i-a contactat pentru a cumpăra aproximativ jumătate din terenul pe care îl dețin, potrivit Fox News.

Fiica lui Huddleston, Delsia Bare, a spus că oferta generoasă nu înseamnă nimic. „Păstrează-l (terenul -n.n.) și hrănești o națiune”, a declarat ea pentru postul Local 12 News.

„Bunicul meu, străbunicul meu și o mulțime de membri ai familiei au trăit aici ani de zile, au plătit taxe pentru acest loc și au hrănit o națiune datorită lui”, a declarat ea pentru publicație. „Au cultivat chiar și grâu în timpul Marii Depresiuni și au menținut aprovizionarea cu pâine în Statele Unite ale Americii când oamenii nu aveau altceva”.

Potrivit Local 12 News, terenul din comitatul Mason este evaluat la aproximativ 6.000 de dolari pe acru (aproximativ 4.000 de metri pătrați), iar oferta de 26 de milioane de dolari este de zece ori mai mare decât această valoare. Bare a spus că zeci de alți proprietari de terenuri au fost abordați de un cumpărător anonim descris ca o mare companie de inteligență artificială.

„Ne numesc fermieri bătrâni și proști, știți, dar nu suntem”, a spus Huddleston. „Știm când dispare hrana noastră, dispar terenurile noastre și nu mai avem apă și acel lucru este o otravă. Ei bine, știm că atunci s-a terminat”.

Huddleston a respins afirmațiile că centrul ar aduce creștere economică și oportunități de angajare în zonă. „Eu spun că mint și că adevărul nu este de partea lor, asta spun. Este o înșelătorie”.

Bare și-a exprimat atașamentul profund față de teren printr-o comparație cu Scarlett O’Hara din „Pe aripile vântului”.

„Spiritul ei nu ar muri niciodată. Exact același lucru este și pentru mine aici”, a declarat ea. „Atâta timp cât sunt pe acest pământ, atâta timp cât mă hrănește, atâta timp cât are grijă de mine, nu există nimic care să mă poată distruge dacă am acest pământ”.

Potrivit Cushman & Wakefield, suprafața medie a unei tranzacții de teren pentru centre de date a crescut la 90 de hectare, în creștere cu 144% față de 2022.

Aproximativ 40 de state din SUA oferă stimulente fiscale pentru a atrage astfel de proiecte.