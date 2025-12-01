O femeie și-a găsit surorile după un test ADN. Lucrurile au luat o întorsătură urâtă când a aflat că acestea moșteneau 28 milioane $

O femeie din SUA a fost foarte încântată să afle că are două surori vitrege de care nu știa, după ce a făcut un test ADN, însă întâlnirea lor s-a transformat într-una de coșmar atunci când a aflat că acestea au o avere de 28 de milioane de dolari și le-a dat în judecată pentru partea ei.

Carmen Thomas, de 28 de ani, a trimis în februarie 2023 un test ADN la o companie specializată - 23andMe, iar în baza rezultatului și-a descoperit tatăl biologic și a aflat că are două surori vitrege.

Dar când femeia din Massachusetts a luat legătura cu surorile ei, a aflat că tatăl lor, Joseph Brown, murise cu cinci ani înainte, din cauza unui anevrism aortic nediagnosticat, relatează The Wall Street Journal.

În dimineața de 13 ianuarie 2018, bărbatul de 43 de ani s-a dus la camera de gardă a Spitalului Salem, după ce a acuzat dureri în partea superioară a abdomenului care s-au extins apoi spre piept și spate, se mențioează într-o plângere penalî.

După aproape o zi întreagă petrecută în spital, respirația dificilă și durerile lui Brown s-au agravat. În momentul în care medicii au descoperit în sfârșit că suferise, de fapt, un anevrism, el și-a dat ultima suflare.

Soția lui, Kristin Eckhardt, și cele două fiice ale lor, Kali și Abigail Brown, au dat în judecată Spitalul Salem, susținând că personalul medical ar fi putut diagnostica problema cu aproximativ 20 de ore mai devreme, ceea ce i-ar fi putut salva viața.

Când procesul s-a încheiat în aprilie 2023, un juriu a dat câștig de cauză familiei și a acordat daune de 28,8 milioane de dolari.

Carmen Thomas știa despre daunele acordate atunci când și-a contactat surorile vitrege.

Cu o lună înainte de acordarea despăgubirilor, Thomas o contactase pe Kali, acum în vârstă de 26 de ani, spunându-i că este sora ei vitregă, așa cum a rezultat din testul ADN făcut acasă.

Procesul intentat de Thomas familiei ei descria o reuniune fericită, plină de emoții, fotografii cu cele două surori și momente prețioase în care le-a cunoscut pe rudele tatălui ei. Dar în documentele depuse de familia Brown, atât Kali, cât și Abigail spun că „au fost foarte ezitante” să o întâlnească pe Thomas, dar au decis să o facă, totuși, în semn de respect pentru tatăl lor.

Curând, familia a ajuns la concluzia că Thomas, pe care Brown o avusese dintr-o relație anterioară, „a fost foarte autoritară și posesivă față de familia Brown încă de la început”, potrivit documentelor legale.

„Și mai tulburător, reclamanta a încercat imediat să profite de familie din punct de vedere financiar și emoțional, cerându-le să îi plătească benzina, mâncarea și alcoolul, și amenințând dacă nu i se răspundea la mesaje”, a spus avocatul familiei, Joseph D. Lipchitz.

Kali a rupt legătura cu Thomas pe 7 aprilie 2023, după o serie de incidente în care aceasta a implicat și alți membri ai familiei Brown.

În plus, familia Brown nu crede că Thomas este fiica soțului și tatălui decedat, menționând faptul că mama ei biologică „nu a contactat niciodată familia Brown ca să spună că a avut o relație cu Joseph Brown, din care a provenit un copil”, conform documentelor din instanță.

Avocatul familiei a menționat, de asemenea, că Thomas nu a contactat-o pe Eckhardt în timpul procedurii de succesiune și nici nu a inițiat o acțiune pentru stabilirea paternității lui Brown.

În cele din urmă, procesul intentat de Thomas împotriva familiei îndoliate a fost „soluționat favorabil” pentru familie, a declarat Lipchitz pentru Wall Street Journal.

„Moartea tatălui lor a fost extraordinar de traumatică, după cum vă puteți imagina. Iar situația a fost agravată atunci când acest presupus moștenitor a apărut brusc cerând bani”, a adăugat avocatul.