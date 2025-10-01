O fetiță de doi ani e noua zeiță Kumari a Nepalului. De acum va locui într-un palat-templu și nu va mai avea voie să meargă pe jos

O fetiță de doi ani, aleasă drept noua zeiță vie a Nepalului, a fost purtată pe brațe marți de membrii familiei, de la locuința lor din Kathmandu până la un templu-palat. FOTO: Profimedia Images

O fetiță de doi ani, aleasă drept noua zeiță vie a Nepalului, a fost purtată pe brațe marți de membrii familiei, de la locuința lor din Kathmandu până la un templu-palat, în timpul celui mai lung și mai important festival hindus din țară. Aryatara Shakya, în vârstă de 2 ani și 8 luni, a fost desemnată noua Kumari sau „zeiță virgină”, înlocuind-o pe cea precedentă, despre care tradiția spune că devine o simplă muritoare odată cu atingerea pubertății, scrie CNN.

Kumari sunt alese din clanurile Shakya ale comunității Newar, populație indigenă din Valea Kathmandu, și sunt venerate atât de hinduși, cât și de budiști în această țară predominant hindusă. Fetițele sunt selectate între vârstele de 2 și 4 ani și trebuie să aibă pielea, părul, ochii și dinții fără cusur. De asemenea, nu trebuie să se teamă de întuneric.

Zeițele Kumari nu au voie să meargă pe jos în public. Potrivit credinței, picioarele lor sunt considerate sacre și nu trebuie să atingă pământul. E aceea, când sunt duse la ceremonii sau festivaluri, ele sunt purtate în brațe, într-un car ceremonial sau într-o lectică. În interiorul templului unde locuiesc, se pot deplasa pe jos, dar ieșirile în afara acestuia sunt extrem de rare și tot atunci sunt transportate.

În timpul festivalului Indra Jatra, desfășurat la începutul acestei luni, fosta Kumari a fost purtată într-un car ceremonial tras de credincioși. Kumari poartă întotdeauna haine roșii, își prinde părul strâns în coc și are un „al treilea ochi” pictat pe frunte.

Festivalul Indra Jatra, care durează o săptămână, este primul dintr-o serie de sărbători care includ Dashain – cel mai important festival – și Tihar sau Diwali, festivalul luminilor, sărbătorit în octombrie.

Marți a marcat a opta zi din Dashain, o celebrare de 15 zile a victoriei binelui asupra răului. Birourile și școlile au fost închise, iar oamenii au sărbătorit alături de familii.

Familia, prietenii și credincioșii au defilat cu noua Kumari pe străzile din Kathmandu înainte de a intra în templul-palat care va fi casa ei în următorii ani.

Credincioșii s-au așezat la coadă pentru a-și atinge frunțile de tălpile fetiței – cel mai înalt semn de respect în rândul hindușilor din această țară himalayană – și i-au oferit flori și bani. Noua Kumari îi va binecuvânta pe credincioși, inclusiv pe președinte, joi.

„Ieri era doar fiica mea, dar astăzi este o zeiță”, a declarat tatăl ei, Ananta Shakya.

El a spus că existau deja semne că fiica sa va deveni zeiță încă dinainte de naștere. „Soția mea a visat în timpul sarcinii că era o zeiță și am știut că va fi cineva cu totul special”, a spus el.

Fosta Kumari, Trishna Shakya, acum în vârstă de 11 ani, a părăsit templul printr-o ieșire din spate, purtată într-o lectică de către familie și susținători. Ea fusese aleasă zeiță în 2017.

Familiile clanului Shakya care îndeplinesc criteriile pentru acest prestigios rol concurează pentru ca fiicele lor să fie alese. Familia unei Kumari dobândește un statut înalt în societate și în cadrul propriului clan.

Zeițele Kumari trăiesc izolate

Ele au doar câțiva parteneri de joacă aleși cu grijă și pot ieși în afara templului doar de câteva ori pe an, cu ocazia festivalurilor.

Fostele Kumari se confruntă cu dificultăți de adaptare la viața normală, fiind nevoite să învețe cum să facă treburi casnice și să frecventeze școlile obișnuite. Potrivit folclorului nepalez, bărbații care se căsătoresc cu o fostă Kumari vor muri tineri, motiv pentru care multe fete rămân necăsătorite.

În ultimii ani, tradiția a suferit mai multe schimbări: Kumari are acum posibilitatea de a primi educație de la profesori particulari în interiorul templului și chiar de a avea un televizor.

De asemenea, guvernul oferă acum fostelor Kumari o mică pensie lunară, de aproximativ 110 dolari, sumă puțin peste salariul minim stabilit de autorități.