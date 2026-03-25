O fostă însoțitoare de zbor este acuzată că ademenea bărbați mai în vârstă pe aplicații de dating după care îi jefuia

Adva Lavie riscă peste 11 ani de închisoare FOTO: Instagram

O tânără din Los Angeles, model și influenceriță, acuzată că se dădea drept parteneră pentru bărbați mai în vârstă pe rețelele sociale după care le jefuia locuințele, se confruntă acum cu șase capete de acuzare pentru infracțiuni grave, a anunțat procurorul districtual din comitatul Los Angeles.

Săptămâna aceasta, Adva Lavie, 28 de ani, cunoscută și sub numele de Mia Ventura, a fost trimisă în judecată pentru acuzații de spargere a locuințelor victimelor pe care le-a cunoscut online, a declarat procurorul districtual din comitatul Los Angeles, Nathan Hochman, într-un comunicat emis marți, 24 martie, citat de People.

Lavie este acuzată de două infracțiuni de utilizare neautorizată a informațiilor de identificare personală, două de furt de mare valoare și două infracțiuni de spargere de locuință, toate fiind infracțiuni grave, a precizat procurorul.

Lavie a apărut în revistele Playboy și Penthouse și susține că este primul model israelian de top de pe OnlyFans, potrivit KTLA.

Între 2023 și 2025, Lavie ar fi folosit aplicații de dating pentru a construi relații, astfel încât să poată sparge și fura de la bărbați mai în vârstă și înstăriți, precum și de la femei mai tinere din zona Los Angeles, potrivit procurorului.

Este acuzată că se prezenta drept iubită și parteneră de călătorie pentru a avea acces în locuințele victimelor, după care fura bani, aur și articole de lux, potrivit procurorului.

În luna octombrie a anului trecut, Departamentul Șerifului din comitatul Los Angeles a emis o alertă prin care anunța că detectivii de la secția Malibu/Lost Hills o caută pe Lavie, aceasta fiind suspectată în legătură cu o serie de spargeri de locuințe din întreg comitatul Los Angeles.

O pagină de profil pentru Lavie, sub numele Mia Ventura, pe site-ul 21st Century Penthouse, menționa că aceasta a fost cândva însoțitoare de zbor pentru o companie aeriană internațională.

„Frumoasa carismatică nu își mai câștigă existența în aer, dar încă iubește să călătorească”, se menționează în profil. „Bruneta voluptuoasă recunoaște că este cea mai fericită atunci când încearcă lucruri noi și creează amintiri speciale în locuri interesante”.

Lavie urmează să fie pusă sub acuzare oficial la data de 6 aprilie. Ea se află în libertate, monitorizată cu o brățară electronică, și nu are voie să se apropie de victimele menționate.

Anterior, aceasta s-a declarat nevinovată în privința tuturor acuzațiilor, a precizat procurorul.

Dacă va fi găsită vinovată pentru toate capetele de acuzare, Lavie riscă până la 11 ani și 8 luni de închisoare într-un penitenciar de stat.