O îngrijitoare a primit 630.000 euro și o mașină de la bătrânul de care avea grijă. A rămas cu banii, în ciuda contestațiilor familiei

O îngrijitoare a primit, „din recunoștință”, 630.000 de euro și un autoturism de la un bătrân din Grosseto pe care îl îngrijise ani la rând. Situația a ridicat suspiciuni familiei bărbatului, care suferea de boala Parkinson. Rudele au mers în instanță și au câștigat atât în primă instanță, cât și în apel, iar femeia a fost condamnată pentru exploatarea unei persoane incapabile, scrie repubblica.it.

Acum însă, Curtea de Casație a anulat deciziile, motivând că nu a fost demonstrată existența unei înșelăciuni bazate pe incapacitatea cognitivă a persoanei îngrijite. Cadourile primite între 2013 și 2014 sunt considerate legale, fără să fie comisă vreo infracțiune.

Judecătorii spun că bărbatul este conștient și lucid

În acea perioadă, bărbatul avea „o încetinire a memoriei”, dar nu suferea de un „deficit cognitiv”. Mai mult, aceiași moștenitori care au reclamat îngrijitoarea au administrat bunurile tatălui, în baza unei procuri date de acesta, la un an după donații. Prin urmare, potrivit judecătorilor, bărbatul era conștient și lucid.

Bătălia juridică durează din 2024 și nu este încă încheiată. Curtea Supremă a anulat sentința de apel, dar a trimis cazul spre rejudecare unei alte secții a Curții de Apel din Florența.

Recursul la Curtea de Casație a fost făcut chiar de îngrijitoarea acuzată, care a invocat patru motive, toate legate de capacitatea reală a bătrânului.

Curtea a stabilit că motivarea instanței de apel este „vădit nefondată” în ceea ce privește existența unei stări de boală sau a unei deficiențe psihice relevante pentru infracțiunea de exploatare a unei persoane incapabile.

În proces au depus mărturie medici, notarul care a autentificat donațiile și mai mulți cunoscuți. S-a arătat că, la aproape un an după ce i-a făcut cadourile îngrijitoarei, bărbatul i-a acordat fiicei o procură pentru a-i gestiona conturile.

Acest aspect a fost decisiv pentru Curtea de Casație, care a subliniat că este ilogic să se considere valabilă procura acordată fiicei, dar în același timp să se susțină că, anterior, bărbatul ar fi fost incapabil din punct de vedere psihic.

Judecătorii au mai arătat că nu există niciun diagnostic care să confirme o afecțiune psihică sau un deficit cognitiv. În plus, boala Parkinson nu duce în mod obligatoriu la astfel de probleme. Medicii au declarat că pacientul avea doar o ușoară încetinire a memoriei, care s-a agravat abia din 2015.