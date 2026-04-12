O pată neagră dintr-un lac din Elveția a dus la o descoperire spectaculoasă: Peste 1.000 de artefacte romane recuperate de arheologi

În Lacul Neuchâtel din Elveția, arheologii au recuperat o încărcată cu peste 1.000 de artefacte ceramice și săbii foarte bine conservate, datând din secolul I d.Hr. Pentru a evita jaful, descoperirea spectaculoasă a fost inițial ținută secretă, potrivit Euronews.

Momentul descoperirii a fost deosebit de impresionant pentru arheologii subacvatici. Scufundându-se în Lacul Neuchâtel, Fabien Langenegger și Julien Pfyffer au făcut o descoperire spectaculoasă care datează din perioada Imperiului Roman.

„La început, amândoi ne-am apropiat cu precauție de această grămadă de cercuri, care ar fi putut fi un depozit de mine lăsate în urmă după al Doilea Război Mondial. Dar când am aprins lumina camerei, a ieșit la iveală culoarea caracteristică a teracotei. Privind niște farfurii sparte, ne-am dat seama că această descoperire a fost extraordinară.”

› Vezi galeria foto ‹

Așa descrie Julien Pfyffer de la ONG-ul elvețian Octopus Foundation descoperirea unei încărcături deosebit de bine conservate de pe o navă care s-a scufundat probabil între anii 20 și 50 d.Hr. Arheologii au găsit chiar și resturile alimentare în vasele ceramice care sunt acum analizate.

„Am stat deasupra acestei încărcături timp de câteva minute. În acel moment, în timp ce îl priveam pe Fabien, mi-am dat seama că ne aflam într-o situație foarte specială.” Aceasta se întâmpla la sfârșitul lunii noiembrie 2024, dar a fost ținută secretă mult timp pentru a evita jaful.

Imaginările cu drona care arătau o pată întunecată în apa Lacului Neuchâtel, care fusese mai clară de câțiva ani, au dus la inițierea scufundării - căutarea era organizată pentru o epavă. În timpul campaniilor de excavare - care au durat două săptămâni în 2025 și aproape o lună în 2026 - arheologii subacvatici de la Fundația Octopus au descoperit peste 1.000 de obiecte.

Se presupune că aceasta era încărcătura unei nave de marfă care trebuia să aducă ustensile de bucătărie fabricate în Elveția într-un castru roman. O ladă a fost datată în anul 17 d.Hr.

Epava navei de marfă nu a fost încă găsită în Lacul Neuchâtel. În ultimele decenii, nave romane au fost excavate atât în Rin, în Germania, cât și în Ron, în Franța.

Cu toate acestea, au fost găsite obiecte care aparțineau echipamentului legionarilor - și anume două săbii de gladiator, un pumnal, o cataramă de curea și o fibulă. Potrivit echipei de arheologi, acestea sugerează că legionarii escortau nava. Având în vedere cantitatea de artefacte găsite, încărcătura ar fi putut fi destinată unei legiuni de aproximativ 6.000 de oameni.

De asemenea, a fost descoperit un coș de răchită care, potrivit arheologilor, „a fost păstrat în mod miraculos în creta lacului și conține un grup de șase obiecte ceramice care diferă prin fabricarea lor de restul încărcăturii”. Echipa de cercetare presupune că acestea sunt vesela și mâncarea mai puțin elaborată a marinarilor navei.

„Am recuperat din apă toate artefactele - peste 1000 - care erau în pericol de a fi deteriorate de ancore sau plase sau furate de jefuitori. Aceste artefacte sunt acum în faza de curățare și sunt procesate de echipa de restaurare de pe uscat. Odată ce această fază este finalizată, restauratorii pot discuta cu arheologii ce au observat și ce ne scapă complet în timpul fazei de excavare, deoarece ne aflăm foarte des în mijlocul unui nor de sedimente”, explică Julien Pfyffer. „Restauratorii vor putea recunoaște detalii (cum ar fi sigilii de fabricație, urme de alimente, elemente de protecție precum paie între plăci) care sunt foarte greu de văzut pentru noi în apă.”

Echipa Fundației Octopus pregătește o carte și un film documentar care vor fi publicate în 2027. O expoziție a descoperirilor spectaculoase va avea loc la cel mai mare muzeu arheologic din Elveția, în Neuchâtel.