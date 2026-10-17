O poveste de dragoste între un soldat rus și o ucraineancă scandalizează Germania. Romanul, retras de la publicare

Orașul Herson, pe care Rusia l-a cucerit la începutul lui 2022 și l-a pierdut în același an, este bombardat constant de forțele ruse. Foto: Profimedia Images

Un roman de dragoste în care protagoniști sunt un soldat rus și o ucraineancă din orașul ocupat Herson a stârnit o controversă uriașă în Germania. Editura, care urma să lanseze cartea la 1 noiembrie, a retras-o de la publicare. Criticii romanului au acuzat că soldatul rus este prezentat drept „salvatorul” ucrainencei și „romantizează”realitatea ocupaţiei militare și a violenței împotriva poporului ucrainean, relatează Agerpres.

Directorul editurii Molino, Matthias Slunitschek, a precizat vineri că editura a decis, la solicitarea autoarei cărţii şi în urma unui val de comentarii critice, să nu mai publice romanul intitulat „Who I Am When You See Me” („Cine sunt când mă vezi”).



Într-un mesaj adresat editurii Molino, cu sediul în landul Baden-Württemberg din sud-vestul Germaniei, o persoană a pus la îndoială modul sensibil în care editura a tratat experienţele ucrainenilor şi abordarea aleasă pentru a descrie războiul, având în vedere felul în care a fost promovat romanul.



Prezentarea unui soldat rus ca salvator şi partener romantic al unei femei civile ucrainene în oraşul Herson ocupat riscă să „romantizeze” realitatea ocupaţiei militare, a violenţei şi a suferinţei cu care se confruntă populaţia civilă a Ucrainei, se arată în mesaj.



„Ideea autorului a fost ca doi oameni să se întâlnească, iar această interacţiune umană să se ridice deasupra circumstanţelor externe. Este, de fapt, un roman care promovează umanitatea şi pacea şi care se opune războiului”, a declarat Matthias Slunitschek.



În descrierea cărţii se afirmă: „În timp ce trupele ruse ocupă oraşul, o civilă ucraineană, Lyusiya, pierde aproape tot ce i-a definit viaţa de până atunci. După o explozie, un soldat rus mascat o salvează. Între cei doi se leagă, în scurt timp, o relaţie secretă şi intensă. Cu cât Lyusiya ajunge să-l cunoască mai bine pe bărbatul din spatele măştii, cu atât devine mai clar că iubirea nu poate anula nici violenţa, nici vinovăţia”.



Juna Liebrecht, autoarea cărţii, a declarat pentru DPA că doreşte să-şi ceară scuze dacă unii oameni s-au simţit atacaţi sau răniţi de romanul ei. Ea a precizat că nu a intenţionat să jignească pe nimeni şi nici să romantizeze războiul.



