O tânără a dat 3 euro pe un tablou și acasă a descoperit că pictura valora o avere

<1 minut de citit Publicat la 08:00 31 Ian 2026 Modificat la 08:00 31 Ian 2026

Fiind impresionată și de prețul mic, Marisa a decis să cumpere tabloul. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Marisa Alcorn a cumpărat un tablou cu doar 3 euro, dintr-un magazin din Ohio, SUA. Tânăra spune că rama, de culoare aurie, i-a atras mai mult atenția decât pictura în sine. Ajunsă acasă, aceasta a descoperit că tabloul valora, de fapt, peste 30.000 de euro.

Marisa, în vârstă de 27 de ani, se afla împreună cu logodnicul ei atunci când a cumpărat tabloul. Tânăra susține că acel magazin era unul caritabil, cu multe obiecte vechi, potrivit publicației Le Journal de la Maison.

Tânăra a luat legătura cu mai mulți experți pentru a verifica autenticitatea tabloului

Ea a mărturisit că, în momentul în care voia să plece, a zărit într-un cărucior o pânză cu ramă aurie, care i-a atras atenția.

Fiind impresionată și de prețul mic, Marisa a decis să cumpere tabloul.

Ajunsă acasă, a analizat pictura mai îndeaproape, iar un mic detaliu i-a atras atenția: pe pânză era gravat numele Johann Berthelsen.

După câteva cercetări, ea a descoperit că picturile acestui artist se vindeau cu peste 30.000 de euro.

Potrivit sursei citate, tânăra a luat legătura cu mai mulți experți, care au confirmat autenticitatea tabloului.