O tânără a fost concediată după numai cinci zile de muncă. Acum va primi 60.000 de euro

2 minute de citit Publicat la 08:00 04 Iul 2026 Modificat la 08:31 04 Iul 2026

Hotelul a fost obligat să îi plătească echivalentul mai multor salarii, inclusiv primele anuale prevăzute de contract. Foto: Getty Images

O tânără angajată sezonier ca ospătăriță într-un hotel de lux din Veneția a lucrat doar cinci zile înainte de a fi concediată pe motiv că nu ar fi trecut perioada de probă. Cazul a ajuns însă în instanță, iar hotelul a fost obligat să îi plătească aproape 60.000 de euro, potrivit Il Messaggero.

Suma include aproximativ 49.000 de euro despăgubiri, la care se adaugă cheltuieli de judecată și onorarii de avocat de peste 10.000 de euro.

Atât instanța de fond, cât și Curtea de Apel din Veneția au considerat că încetarea contractului a fost nelegală.

Totul a pornit cu trei zile înainte de începerea oficială a contractului

Potrivit instanței, problema nu a fost doar concedierea după perioada de probă, ci faptul că angajata fusese chemată la hotel cu trei zile înainte de data oficială a începerii contractului pentru a se familiariza cu activitatea și cu atribuțiile postului.

Judecătorii au apreciat că acea perioadă a reprezentat, în realitate, muncă prestată fără forme legale.

Această constatare a schimbat complet situația juridică. Contractul pe durată determinată a fost considerat, în fapt, unul pe perioadă nedeterminată, iar angajata a beneficiat de protecția prevăzută de legislația muncii din Italia.

În consecință, hotelul a fost obligat să îi plătească echivalentul mai multor salarii, inclusiv primele anuale prevăzute de contract, precum și o compensație pentru faptul că femeia a renunțat la reintegrarea pe post.

Concediată verbal după cinci zile

Întâmplarea datează din primăvara anului 2024. Tânăra fusese angajată ca ospătăriță la un hotel de cinci stele, de pe Lido di Venezia.

În a cincea zi de lucru, aceasta a fost concediată verbal, fiind informată că nu a trecut perioada de probă.

Ulterior, cazul a fost preluat de un sindicat, care a contestat atât concedierea verbală, cât și faptul că femeia ar fi prestat activitate înainte de intrarea oficială în vigoare a contractului.

După eșuarea unei încercări de conciliere, litigiul a ajuns în instanță.

Mărturiile colegilor au înclinat balanța

Reprezentanții hotelului au susținut că angajata nu a muncit niciodată fără contract.

Totuși, mai mulți martori, inclusiv colegi de serviciu, au declarat că aceasta începuse deja să învețe modul de funcționare al sistemului informatic și activitățile specifice postului.

Judecătorii au considerat că aceste activități reprezentau muncă efectivă, nu o simplă prezentare sau probă, iar cele trei zile desfășurate înaintea contractului oficial au fost suficiente pentru a anula avantajele juridice de care beneficia angajatorul.

Curtea de Apel a confirmat hotărârea primei instanțe într-o singură ședință de judecată.

Hotelul va continua procesul

Compania care administrează hotelul a anunțat că va ataca decizia la Curtea de Casație, considerând că a fost nedreptățită.

De cealaltă parte, reprezentanții sindicatului au salutat hotărârea.

„Suntem mulțumiți că am reușit să apărăm demnitatea și drepturile acestei angajate. În același timp, rămânem preocupați de ceea ce vedem în sectorul turismului, unde întâlnim frecvent contracte pe perioadă determinată și perioade de probă care nu sunt întotdeauna gestionate corect”, a declarat conciliatorul sindical Marco Parrino.