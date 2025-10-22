O țară vizitată și de români a înăsprit pedepsele pentru folosirea țigărilor electronice. Atenționare MAE: Amenzi uriașe sau închisoare

Singapore a înăsprit pedepsele pentru folosirea, importul sau vânzarea de țigări electronice. Sursa foto: Hepta/ Abaca Press

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis marți, 22 octombrie 2025, o atenționare de călătorie privind înăsprirea legislației care reglementează utilizarea țigaretelor electronice în Republica Singapore. Cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în acest stat sunt sfătuiți să respecte noile reglementări legale, în contextul unor sancțiuni extrem de dure.

Potrivit autorităților din Singapore, țigările electronice care conțin substanța etomidat (cunoscute sub denumirea de „kpods”) sunt acum încadrate juridic ca droguri de clasa C, conform Legii privind Folosirea Frauduloasă a Drogurilor („Misuse of Drugs Act”).

Pedeapsa pentru posesie, consum sau refuzul testării poate ajunge până la 10 ani de închisoare și 20.000 dolari singaporezi amendă. În caz de recidivă, sancțiunile cresc, iar traficul sau producția acestor substanțe atrag între 4 și 20 de ani de detenție, precum și până la 15 lovituri corporale.

Amenzi uriașe și pentru folosirea țigărilor electronice fără etomidat

În cazul țigaretelor electronice fără etomidat, acestea intră sub incidența Legii privind Tutunul – Controlul Publicității și Vânzării („Tobacco – Control of Advertisements and Sale Act”).

Astfel, deținerea, achiziția sau consumul acestor dispozitive este considerată contravenție și se sancționează cu amendă de până la 2.000 SGD. Mai grav, importul, vânzarea sau distribuția reprezintă infracțiuni ce pot fi pedepsite cu până la 12 luni de închisoare și amenzi de până la 20.000 SGD, în cazul recidivei.

MAE atrage atenția că legislația din Singapore privind drogurile este una dintre cele mai stricte din lume, iar importul sau posesia de substanțe interzise poate atrage chiar pedeapsa cu moartea.

Românii aflați în dificultate pe teritoriul Singapore pot apela numărul de urgență al Ambasadei României: +65 906 689 71. Pentru asistență consulară generală, aceștia pot contacta Ambasada la +65 673 550 25, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS).

Pentru mai multe informații actualizate, MAE recomandă consultarea site-urilor oficiale:

Ce este etomidatul

Etomidatul este un anestezic general cu acțiune rapidă, utilizat în principal pentru inducerea anesteziei înainte de proceduri medicale sau chirurgicale. Se administrează intravenos și este apreciat pentru faptul că nu afectează semnificativ tensiunea arterială, ceea ce îl face util mai ales în cazul pacienților instabili din punct de vedere hemodinamic (cu probleme cardiovasculare).

Caracteristici principale:

Efect principal: induce somnul și pierderea conștienței rapid, dar fără a produce efecte analgezice (nu reduce durerea).

Durată scurtă de acțiune.

Utilizat frecvent în sălile de operație și în unitățile de terapie intensivă, în special pentru intubare rapidă.

Efecte adverse:

Poate provoca mișcări musculare involuntare, greață, vărsături.

Inhibă producția de cortizol (un hormon esențial), deci nu este recomandat pentru utilizare prelungită.

De ce este controversat?

Etomidatul, deși are aplicații medicale clare, a ajuns în atenția autorităților (ca în cazul Singapore) din cauza utilizării sale abuzive în țigări electronice, în special în dispozitive numite kpods. Acolo este folosit ilicit pentru efectele sedative pe care le produce, fiind considerat drog de abuz. În aceste condiții, a fost clasificat ca drog de clasa C în unele jurisdicții, iar deținerea sau folosirea sa în afara unui cadru medical poate atrage sancțiuni penale severe.