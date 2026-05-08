O universitate din Italia îşi recompensează studenţii dacă renunţă la telefonul mobil

Cei intervievați au recunoscut că telefoanele mobile sunt o distragere a atenției de care este greu să te desprinzi. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Universitatea Federico al II-lea de la Napoli, Italia, a avut o idee inedită: o aplicaţie prin care recompensează studenţii care limitează folosirea telefonului mobil. Pentru fiecare minut petrecut offline, studentul câștigă bani virtuali care pot fi cheltuiți în săli de sport și magazine afiliate.

Aplicaţia se numeşte LockBox şi a luat naștere în cadrul proiectului Digital Wellbeing, prezentat de rectorul Universității din Napoli, Matteo Lorito, iar scopul este de a transforma deconectarea într-o practică măsurabilă, motivantă și recunoscută pentru a promova concentrarea în timpul studiului, relatează La Repubblica.

În plus LockBox ajută la îmbunătățirea concentrării în timpul studiului, încurajează o utilizare mai conștientă a tehnologiei, îi ajută pe studenți să își dezvolte autodisciplina și gestionarea timpului. Aplicaţia blochează orice conținut care ar putea distrage atenția studenților în timpul studiului (rețele sociale, jocuri și altele).

Pentru fiecare minut petrecut offline, studenții câștigă monede, o monedă virtuală, pe care o pot cheltui ulterior pe o piață/rețea parteneră pentru a primi recompense sau reduceri reale. Aplicația a fost creată de un grup de tineri inovatori independenți cu care universitatea colaborează.

Pe contul său de Instagram, Universitatea din Napoli a prezentat inițiativa printr-o serie de interviuri cu tineri studenți. Aceștia recunosc că petrec între patru și nouă ore pe zi pe rețelele sociale, urmărind videoclipuri de tot felul. Acest timp îi privează de alte activități, inclusiv de studiu. „Deschid Instagram chiar și înainte să mă dau jos din pat”, a recunoscut unul dintre tineri. „Într-o săptămână”, a spus un alt student, „am petrecut aproape 27 de ore: mai mult decât o zi întreagă pe telefon.”

Cei intervievați au recunoscut că telefoanele mobile sunt o distragere a atenției de care este greu să te desprinzi.

Conform agenției de știri catolice SIR, care se inspiră din studiul internațional Digital Wellbeing Report , bazat pe răspunsurile a peste 1.500 de adulți italieni, „în Italia, aproape unul din trei tineri cu vârste cuprinse între 18 și 34 de ani (32%) spun că rețelele de socializare le-au afectat bunăstarea mintală și i-au făcut să se simtă mai singuri după ce au petrecut timp online, în timp ce peste un sfert (27%) raportează o creștere a stresului și a anxietății.”

Dar asta nu este tot. „Peste o treime (34%) recunosc că se compară cu alții online, iar 35% spun că se confruntă cu o stimă de sine scăzută sau cu o imagine corporală negativă. În plus, 34% se simt presați să prezinte o versiune «perfectă» a lor înșiși pe rețelele sociale, chiar și în detrimentul autenticității.”