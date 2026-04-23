Operațiune Mossad în spatele tragediei de pe Lacul Maggiore. În barca scufundată erau agenți aflați în misiune împotriva Iranului

Barca în care se aflau agenţii s-a răsturnat și s-a scufundat nu în largul mării, ci pe Lago Maggiore, aproape de țărm. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

După aproape trei ani, apar noi detalii despre accidentul cu barca de pe Lacul Maggiore, în care au murit soția proprietarului, doi agenți italieni și un agent Mossad. Acum s-a aflat că acesta din urmă desfășura o operațiune împotriva Iranului.

Directorul Mossad, David Barnea, a făcut această declarație pentru prima dată în timpul ceremoniei care a marcat Ziua Internațională a Comemorării. Barnea nu a oferit detalii despre identitatea bărbatului, referindu-se la el generic ca „M”, afirmând pur și simplu că a murit în străinătate în timpul operațiunilor împotriva Iranului, relatează Corriere della Sera.

Presa israeliană l-a identificat pe „M” ca fiind bărbatul ucis în incidentul de la Lacul Maggiore. Potrivit Jerusalem Post și Channel 12, agentul Mossad a murit în Italia în 2023 în timp ce colabora cu serviciile de informații italiene pentru a împiedica Teheranul să obțină arme avansate.

Agentul israelian care a murit în Italia a fost înmormântat la Ashkelon în același an, într-o înmormântare la care au participat lideri Mossad, toți purtând şepci și măști, a relatat presa israeliană. La acea vreme, Barnea l-a descris ca fiind „un om cu maniere rafinate, un iubitor de umanitate, bun la suflet, calm și liniștit. Un om care știa să fie printre oameni. Adulți și tineri, străini și israelieni, erau mereu în jurul lui și știa să vorbească cu toată lumea în limba lor, în toate sensurile cuvântului, cu calm și respect”.

Discursul lui Barnea marchează prima mențiune publică a morții lui „M”, a relatat presa israeliană. El a condus operațiuni „relevante și semnificative” pentru securitatea Israelului și a avut un impact semnificativ asupra campaniei împotriva Iranului, a spus Barnea, potrivit presei israeliene.

Pe lângă agentul israelian, printre morții din incidentul de la Lacul Maggiore s-au numărat și Claudio Alonzi și Tiziana Barnobi, soț și soție, ambii angajați ai AISE, filiala de informații a Sistemului de Informații de Securitate al Republicii Italiene, care desfășoară sarcini și activități de informații în afara Italiei. Anya Bozhkova, în vârstă de 50 de ani, soția căpitanului Claudio Carminati, a murit deasemenea și ea.

O reconstituire inițială neoficială vorbea despre o petrecere pentru o zi de naștere la bordul ambarcațiunii, o întîlnire între vechi prieteni și foști colegi care s-a încheiat tragic. Era duminică după-amiază, 28 mai 2023, o zi cu vreme și temperaturi în continuă schimbare. În acea zi a avut loc o furtună bruscă şi violentă, iar barca pe care se aflau victimele s-a răsturnat, în timp ce grupul se întorcea dintr-o excursie și un prânz. Barca s-a răsturnat și s-a scufundat nu în largul mării, ci într-un lac, aproape de țărm. Cazul a rămas pentru mult timp învăluit într-un mister complet. Abia mai târziu, și mai ales când munca depusă de victime și de alți participanți a devenit clară, ideea unei petreceri a căzut locul celei a unei operațiuni sub acoperire. Detaliile, însă, nu au fost niciodată dezvăluite.