Pasagerii avionului prăbuşit în Toronto vor primi despăgubiri de peste 2 milioane de dolari

La bordul aeronavei se aflau 76 de pasageri şi 4 membri ai echipajului. Sursa foto: Getty Images

Reprezentanţii companiei aeriene Delta au anunţat că vor oferi despăgubiri de peste 2 milioane de dolari pasagerilor aflaţi la bordul avionului, care s-a răsturnat pe Aeroportul Internațional Pearson din Toronto. La bordul aeronavei se aflau 76 de călători şi patru membri ai echipajului. Cu toţii au zburat din oraşul Minneapolis spre Toronto.

Fiecare pasager aflat în avionul care s-a răsturnat în timpul unei aterizări forţate va primi 30.000 de dolari, au relatat jurnaliştii de la BBC. Momentan, încă nu se ştie cauza incidentului aviatic, produs luni, 17 februarie.

Un purtător de cuvânt al companiei aeriene Delta a declarat că oferta financiară "nu este condiționată și nu afectează drepturile clienţilor", potrivit sursei citate.

Avionul de linie a derapat pe pistă, după care a fost cuprins de flăcări pentru puțin timp şi, ulterior, s-a răsturnat. Din fericire, toţi cei 80 de oameni aflaţi la bordul aeronavei Delta au supravieţuit. 18 dintre ei însă, au avut nevoie de îngrijiri medicale şi au fost duşi de urgenţă la spital.

"Da, a fost un zbor tipic de la Minneapolis la Toronto. Veneam și am observat că, uh, rafalele de vânt erau puternice, era zăpada afară. A fost ca și cum am fi lovit foarte tare solul, iar avionul s-a dus în lateral. Cred că am derapat pe o parte și, apoi, ne-am răsturnat pe spate, unde am ajuns.

A fost ca o minge de foc mare în partea stângă a avionului. Și, când am terminat, eu eram cu capul în jos. Doamna de lângă mine era cu capul în jos. Um... am căzut și am lovit tavanul, ceea ce este un sentiment suprarealist. Apoi. toată lumea zicea: «Ieși afară, ieși afară, ieși afară». Mirosea puternic a combustibil de avion", a povestit John Nelson, unul dintre pasageri.

Avocatul Vincent Genova, care reprezintă unii dintre pasageri, a declarat că aceștia se așteaptă la o "rezolvare în timp util și echitabilă", subliniind că ai lui clienți "au suferit răni care au necesitat îngrijire spitalicească". El a mai precizat că despăgubirea de 30.000 de dolari este un "avans", menit să ajute victimele incidentului aviatic pentru provocări financiare pe termen scurt, iar compania aeriană va încerca să o deducă din orice pretenții soluționate ulterior.

Acest tip de despăgubire nu este o premieră. În 2013, reprezentanţii companiei Asiana Airlines au oferit pasagerilor unui accident de avion din San Francisco o compensație inițială în valoare de 10.000 de dolari. Iar anul trecut, cei de la Alaska Airlines au oferit o plată în numerar în valoare de 1.500 de dolari pasagerilor, după defecțiunea unei prize la un zbor din Portland.

În urma incidentului din Toronto, membrii echipajului avionului, dar şi cei din personalul de intervenție au fost lăudați pentru modul în care au gestionat situaţia de criză. Publicaţiile de peste hotare au mai scris că designul avionului a contribuit la salvarea oamenilor aflaţi la bord.