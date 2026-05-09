Pedeapsă istorică în Europa pentru viteză. Ce condamnare record a primit o tânără care a încălcat legea de opt ori

O tânără în vârstă de 25 de ani din cantonul elvețian Glarus a fost condamnată la patru ani de închisoare cu executare pentru viteză excesivă, după ce a fost prinsă conducând cu până la 238 km/h pe autostradă. Decizia a fost luată de instanța supremă, care a confirmat o hotărâre anterioară a tribunalului cantonal, scrie tagesanzeiger.ch.

Faptele datează din 2021, când femeia, pe atunci în vârstă de 21 de ani, a depășit limita legală de viteză de opt ori. Cel mai grav incident a avut loc în seara de 25 iunie, pe autostrada A3, în zona localității Lachen, unde a accelerat mașina sport a tatălui său până la 238 km/h, depășind limita de 120 km/h cu 118 km/h.

Probele au fost chiar înregistrările video din telefonul ei

Deși nu a fost surprinsă de radare sau controale rutiere, probele care au dus la condamnare au fost chiar înregistrările video din telefonul ei. Clipurile, realizate fie de ea, fie de pasageri, au ajuns la poliție în contextul unei anchete deschise împotriva fostului său partener. În imagini, tânăra apare conducând cu viteză mare, iar într-un caz chiar scoțând piciorul pe geam în timpul mersului.

Judecătorii au considerat că cinci dintre cele opt abateri se încadrează la infracțiuni grave de tip „vitezomanie”, deoarece depășirea vitezei legale a fost mai mare de 80 km/h. În cazul cel mai grav, condițiile de vizibilitate erau ușor afectate de lăsarea serii, iar șoferița a efectuat și depășiri în trafic.

Instanța a ținut cont de câteva circumstanțe atenuante: femeia nu a provocat accidente, nu avea antecedente penale și nu a efectuat manevre considerate extrem de periculoase, în afara vitezei excesive. Pentru cea mai gravă faptă, pedeapsa ar fi fost de aproximativ 26 de luni de închisoare, însă celelalte încălcări au fost adăugate ca factori agravanți, ducând la condamnarea finală de patru ani, maximul prevăzut de lege pentru astfel de infracțiuni.

A declarat că viteza o ajuta ”să scape de stres”

În fața instanței, tânăra a declarat că, la momentul faptelor, traversa o perioadă dificilă din punct de vedere emoțional, cauzată de relația cu fostul iubit, iar viteza o ajuta să își descarce tensiunile. Avocata ei a susținut că aceasta s-a schimbat între timp și s-a îndepărtat de anturajul pasionat de mașini și curse, însă judecătorii nu au considerat argumentul convingător. Aceștia au invocat inclusiv un incident recent, în care femeia ar fi pierdut controlul mașinii și ar fi lovit o barieră pe autostradă, posibil tot din cauza vitezei.

În Elveția, depășirea extremă a vitezei este considerată „vitezomanie” atunci când limita este depășită cu peste 80 km/h pe autostradă, 60 km/h în afara localităților sau 50 km/h în interiorul acestora. Legislația a fost înăsprită în 2013, după mai multe accidente grave, însă în ultimii ani a fost ușor flexibilizată, oferind instanțelor mai multă libertate în cazul infractorilor fără antecedente.