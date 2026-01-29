Percheziţii la Deutsche Bank, suspectată că a spălat bani pentru oligarhul rus Roman Abramovici

Ofițerii Agenției Federale Germane pentru Combaterea Criminalității au percheziționat sediul central al Deutsche Bank din Frankfurt și o sucursală din Berlin. Sursa foto: Hepta (poza cu caracter ilustrativ)

Potrivit presei germane, percheziţiile care au avut loc la sediul Deutsche Bank din Frankfurt și la o sucursală din Berlin fac parte dintr-o anchetă privind suspiciunile de spălare de bani legate de presupuse infracțiuni în relațiile băncii cu companii legate de oligarhul rus Roman Abramovici, care a fost plasat pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene în urma invaziei Rusiei în Ucraina în 2022. Un purtător de cuvânt al băncii a dat asigurări că banca „cooperează pe deplin cu procurorii”.

Ofițerii Agenției Federale Germane pentru Combaterea Criminalității au percheziționat sediul central al Deutsche Bank din Frankfurt și o sucursală din Berlin, în cadrul unei operațiuni a Parchetului din Frankfurt, relatează Tg24.sky. Ancheta se referă la „manageri și angajați ai băncii, în prezent necunoscuți”, suspectați de spălare de bani. Un purtător de cuvânt a confirmat presei că banca „cooperează pe deplin cu Parchetul”, adăugând că „nu poate face alte comentarii”.

Audituri legate de oligarhul rus Abramovici

Potrivit Der Spiegel și Süddeutsche Zeitung, ancheta se referă la „manageri și angajați ai băncii, în prezent necunoscuți”, suspectați de spălare de bani. Se crede că anchetele sunt legate de mai multe companii apropiate de oligarhul rus Roman Abramovici, fost client al băncii și fost proprietar al echipei Chelsea FC, sancționat de Uniunea Europeană din martie 2022 din cauza legăturilor sale strânse cu președintele rus Vladimir Putin, în legătură cu războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Potrivit presei germane, Deutsche Bank nu a depus la timp unul sau mai multe rapoarte de activitate suspectă legate de companii legate de Abramovici.

Surse: „Angajați aproximativ 30 de anchetatori în civil.”

Conform rapoartelor, aproximativ 30 de anchetatori în civil au intrat în sediul Deutsche Bank din centrul Frankfurtului. Autoritatea judiciară a declarat presei germane că ancheta este desfășurată „împotriva unor oficiali și angajați încă necunoscuți” sub suspiciunea de spălare de bani și „alte încălcări conexe” ale reglementărilor anti-spălare de bani. Potrivit parchetului, banca a avut anterior relații de afaceri cu companii străine suspectate că sunt „utilizate în scopuri de spălare de bani”. Parchetul a adăugat că „nu este posibil să se ofere mai multe detalii în acest moment”, calificând operațiunea drept „sensibilă”.

Cu toate acestea, potrivit unor surse financiare familiarizate cu ancheta, anchetatorii se concentrează asupra unor evenimente care au avut loc în perioada 2013- 2018.

Acțiunile băncii scad vertiginos la bursă în urma perchezițiilor

Banca s-a confruntat deja cu probleme cu autoritățile de supraveghere, care au acuzat-o în trecut că nu a investigat cu atenție potențialele cazuri de spălare de bani și că a depus cu întârziere rapoarte de activități suspecte.

În aprilie 2022, anchetatorii de la Parchetul Public, Oficiul Federal de Poliție Criminală și Autoritatea Federală de Supraveghere Financiară (BAFIN) percheziționaseră deja sediul central din Frankfurt. La acea vreme, BAFIN numise temporar un reprezentant.

În urma anunțării perchezițiilor, acțiunile băncii germane au scăzut, închizând în scădere cu 2%, la 32,86 euro. Joi, 29 ianuarie, banca își prezintă rezultatele pentru trimestrul al patrulea și pentru întregul an 2025.