Podul unic în lume de unde poți vedea patru țări în același timp

Tot mai mulți turiști își adaugă pe lista destinațiilor de vis un loc cu adevărat neobișnuit: podul Kazungula, construit peste fluviul Zambezi, între Zambia și Botswana. Este considerat singurul loc din lume unde pot fi văzute simultan patru țări, potrivit Express.

Deși podul leagă direct Botswana și Zambia, Namibia și Zimbabwe se află la doar câțiva metri distanță, de cealaltă parte a apei. Din anumite puncte de pe pod și din zonele de observație din apropiere, vizitatorii pot privi mai multe granițe internaționale în același timp, transformând locul într-o atracție aparte pentru cei care ajung în această zonă a Africii.

Podul a fost inaugurat în 2021

Podul, lung de 923 de metri, a fost inaugurat în 2021 și a înlocuit vechea linie de feribot, considerată lentă și nesigură. Odată cu noua infrastructură și cu procedurile de frontieră mai rapide, călătoriile între statele din regiune au devenit mult mai simple atât pentru turiști, cât și pentru localnici.

Astăzi, mulți vizitatori aleg trasee care includ mai multe țări într-o singură vacanță. Printre cele mai populare combinații se numără Parcul Național Chobe din Botswana și Cascada Victoria, aflată la granița dintre Zimbabwe și Zambia.

Turiștii trebuie să țină cont de formalitățile de frontieră, vize și timpii de așteptare

Specialiștii în turism spun însă că experiența necesită organizare atentă. Dr. Mohanjeet Brar, director al companiei Gamewatchers Safaris, atrage atenția că, deși totul pare simplu la prima vedere, turiștii trebuie să țină cont de formalitățile de frontieră, vize și timpii de așteptare.

„Este genul de experiență care pare ușoară pe hârtie, dar care poate deveni complicată fără planificare. Vorbim despre mai multe puncte de trecere a frontierei, reguli diferite și proceduri care pot varia de la o țară la alta”, a explicat acesta.

El recomandă turiștilor să trateze excursia ca pe un itinerariu bine organizat, nu ca pe o oprire spontană. „Cu pregătirea potrivită, poate deveni una dintre cele mai spectaculoase experiențe de călătorie în Africa”, a adăugat specialistul.

Pentru cei care caută experiențe similare mai aproape de casă, Europa oferă și ea câteva locuri speciale. Printre acestea se numără Drielandenpunt, punctul unde se întâlnesc granițele Germaniei, Belgiei și Olandei, sau Trojmedzie, zona de întâlnire dintre Polonia, Slovacia și Cehia.