Poliția a rezolvat, în sfârșit, misterul unei femei găsite moarte în casă în 1973. Apoi, după câteva zile, ceva bizar s-a întâmplat

Janet Couture avea 21 de ani în 1973, când a fost ucisă FOTO: Facebook/ East Hartford Police Department

O tânără de 21 de ani a fost găsită moartă, înjunghiată, în apartamentul ei și de la început s-a suspectat că a căzut victimă într-un jaf. Chiar dacă polițiștii aveau acest indiciu, timp de cinci decenii nu s-a știut nimic despre autor. Abia anul acesta s-a aflat cine a fost, dar la câteva zile după descoperire ceva absolut incredibil s-a întâmplat.

Un bărbat acuzat luna trecută în cazul omorului unei femei din 1973, în Connecticut, SUA, a murit în timp ce executa o pedeapsă pentru răpire și agresiune sexuală într-un alt caz nerezolvat.

› Vezi galeria foto ‹

George Legere, în vârstă de 77 de ani, a fost găsit inconștient în celula sa vineri seara, la Penitenciarul MacDougall-Walker din Suffield, SUA. A fost declarat mort sâmbătă dimineață, la un spital local, a anunțat marți Departamentul de Corecție, potrivit CBS News.

Biroul Medicului Legist a spus că însă nu a fost stabilită cauza morții și că sunt necesare „studii suplimentare”.

Legere, care avea un istoric infracțional îndelungat, a fost arestat pe 24 septembrie în timp ce executa o pedeapsă de 25 de ani pentru un alt caz vechi de răpire și agresiune sexuală. Poliția l-a acuzat de crimă după ce el a recunoscut că a înjunghiat-o mortal pe Janet Couture, în vârstă de 21 de ani, în apartamentul acesteia din East Hartford, în timp ce încerca să fure bani pentru droguri.

Poliția a spus că femeia era singură acasă când Legere a intrat pe o fereastră și a atacat-o.

„Am intrat în apartament căutând bani și, din păcate, persoana s-a trezit și m-a recunoscut, iar asta nu mi-a lăsat altă opțiune decât să fac ce am făcut”, a spus Legere, conform poliției. „Am ajuns să o înjunghii”.

Anchetatorii au spus că mărturia lui Legere a venit ca urmare a informațiilor furnizate de un alt deținut, care a declarat poliției că Legere a vorbit despre uciderea lui Couture și chiar a scris și semnat o declarație în iulie, cerând ca aceasta să nu fie făcută publică decât după moartea sa.

Areastrea lui Legere a ajutat poliția din East Hartford să-l lege și de alte cazuri similare petrecute în anii ’60, care prezentau asemănări cu crima lui Couture, au mai precizat autoritățile.

„Închiderea cazurilor pentru familiile victimelor este o prioritate principală pentru echipa noastră de detectivi”, a declarat șeful poliției din East Hartford, Mack S. Hawkins. „Suntem hotărâți să urmăm justiția în fiecare caz, indiferent cât timp a trecut. Pentru familia Couture, acest lucru este deosebit de important și sperăm că le aduce o oarecare liniște”.

Departamentul de Corecție din Connecticut și Poliția de Stat investighează moartea lui Legere.