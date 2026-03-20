Polițiștii germani au rămas „ca la dentist”: 35 de dinți umani au fost găsiți pe un trotuar

Poliţia din Germania a rămas „ca la dentist” după ce un trecător a găsit 35 de dinţi umani pe un trotuar din Giessen, un oraş la nord de Frankfurt, relatează Agerpres.
O patrulă de poliţie a fost trimisă să securizeze dinţii, majoritatea fiind intacţi, în timp ce unii erau fragmentaţi, a transmis DPA.
Interogarea localnicilor şi anchetele derulate la un cabinet stomatologic din apropiere nu au dat niciun indiciu, a anunţat poliţia într-un comunicat emis vineri.
Un institut de medicină legală a stabilit fără îndoială că dinţii sunt, într-adevăr, de provenienţă umană.
Descoperirea a avut loc duminică și deocamdată polițiștii se confruntă cu un mister: nu știu nici cui îi aparțin dinții, nici cine i-a aruncat pe trotuar.
Poliţia a precizat că până acum nu a reuşit să coreleze bizara descoperire de o infracţiune. Anchetatorii au lansat o anchetă şi solicită informaţii despre posibila origine a dinţilor.