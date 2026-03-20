Antena 3 CNN Externe Mapamond Polițiștii germani au rămas „ca la dentist”: 35 de dinți umani au fost găsiți pe un trotuar

Polițiștii germani au rămas „ca la dentist”: 35 de dinți umani au fost găsiți pe un trotuar

A.O.
<1 minut de citit Publicat la 22:06 20 Mar 2026 Modificat la 22:06 20 Mar 2026
Descoperirea a avut loc duminică și deocamdată polițiștii se confruntă cu un mister. Foto: Getty Images

Poliţia din Germania a rămas „ca la dentist” după ce un trecător a găsit 35 de dinţi umani pe un trotuar din Giessen, un oraş la nord de Frankfurt, relatează Agerpres. 

O patrulă de poliţie a fost trimisă să securizeze dinţii, majoritatea fiind intacţi, în timp ce unii erau fragmentaţi, a transmis DPA. 

Interogarea localnicilor şi anchetele derulate la un cabinet stomatologic din apropiere nu au dat niciun indiciu, a anunţat poliţia într-un comunicat emis vineri.

Un institut de medicină legală a stabilit fără îndoială că dinţii sunt, într-adevăr, de provenienţă umană.

Descoperirea a avut loc duminică și deocamdată polițiștii se confruntă cu un mister: nu știu nici cui îi aparțin dinții, nici cine i-a aruncat pe trotuar. 

Poliţia a precizat că până acum nu a reuşit să coreleze bizara descoperire de o infracţiune. Anchetatorii au lansat o anchetă şi solicită informaţii despre posibila origine a dinţilor. 

» Citește mai multe din Mapamond
