Premierul Moldovei a povestit cum a încercat să vândă țigări în Olanda: „Ca fiecare student sărac, încerci să faci niște bani”

Tofan a povestit apoi o altă întâmplare legată de vamă, care a avut loc în anul 2022. Foto: Agerpres

Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a povestit vineri, la un eveniment al Serviciului Vamal al țării, că, pe când era un „student foarte sărac” în Olanda a încercat să facă contrabandă cu țigări ca să câștige niște bani în plus. Prim-ministrul a spus că a fost contactat de biroul vamal două zile mai târziu, a urmat și o scurtă anchetă, la finalul căreia inspectorii au constatat că „nu sunt eu contrabandist”, ci doar un „student amărât”. Tofan a spus că a rămas cu o lecție prețioasă de la acel incident: că autoritățile pot fi mai tolerante față de greșelile mici și să intervină acolo unde au loc abuzuri.

Premierul Vasile Tofan a povestit întâmplarea din trecutul său la ceremonia aniversară dedicată celor 35 de ani de la fondarea Serviciului Vamal al R. Moldova, relatează NewsMaker.

„Eram student sărac în Olanda, dar foarte sărac. Și ca fiecare student sărac, încerci să găsești să faci niște bani. (…) M-am uitat care e prețul țigărilor la Rotterdam, prețul țigărilor în Moldova. Am cumpărat două cartușe, le-am pus pe un site de anunțuri în Olanda. Două zile mai târziu, am fost contactat de biroul vamal.

Au venit la mine acasă, m-au întrebat ce-i cu anunțul meu, m-au întrebat dacă am un depozit undeva, m-au rugat să vadă subsolul casei. Era o cameră de cămin, nici nu avea subsol. Au stat de vorbă cu mine 10 minute. Au înțeles că nu sunt eu contrabandist, dar sunt student amărât care a încercat și el să câștige 10 euro și m-au lăsat să plec”, a relatat premierul.

Prim-ministrul Republicii Moldova a spus că a rămas cu o lecție prețioasă în urma acestei experiențe. Tofan a lăudat modul în care au acționat inspectorii Serviciului Vamal la acea vreme în ceea ce îl privește, atât pentru comportamentul respectuos, cât și pentru că au înțeles că fapta a fost una minoră.

„Experiența asta a rămas cu mine, pentru că mi-am spus: uite, totuși, cât de exigent, dar și respectuos poate să fie un serviciu public. Nu au insistat să-mi dea o amendă. Au înțeles că, mă rog, e un student care a călcat puțin pe alături. (…)

Pentru mine e un învățământ important, pentru că eu cred că asta-i scopul unui serviciu public, mai ales al unui serviciu de control: acolo unde este risc mare, unde este abuz – să intervii. Acolo unde sunt mici greșeli – să fii mai tolerant. Și cred că e provocarea asta inclusiv pentru noi, să ne focusăm nu atât de mult, maniacal focusat, pe procedură, dar să ne focusăm în primul rând pe riscuri. Resursele mici pe care le avem noi să le canalizăm acolo unde riscurile sunt mai mari și unde abuzurile sunt mai mari”, a comunicat premierul.

Tofan a povestit apoi o altă întâmplare legată de vamă, care a avut loc în anul 2022.

„Țineți minte perioada asta când erau tiruri interminabile la frontieră? (…) Erau bătăi între șoferi, erau oameni aduși la disperare după 5-6 zile stat acolo, nedormit, nespălat, nemâncat. (…) Lucram pentru un vinificator atunci și aveam câteva tiruri blocate și ne ardeau contractele acolo, cu marele retail românesc. Am avut tentația să sun pe cineva și chiar am obținut telefonul domnului Talmazan de atunci. Nu-l cunoșteam. Știți, și m-am gândit să sun, să nu sun. Am principiul acesta, totuși, să nu intervin, să nu sun. N-am sunat. Din fericire, situația s-a rezolvat”, a spus premierul.

Prim-ministrul a încheiat cu un apel: „Rugămintea mea e să ajungem la un sistem care să nu necesite sunat”.