Premierul Tofan anunţă concedieri în agențiile de stat din Moldova: „Dacă vom continua aşa, nu vom mai putea plăti salariile”

Vasile Tofan, premierul Republicii Moldova. Foto: Profimedia Images

Premierul de la Chişinău, Vasile Tofan, anunţă concedieri masive în aparatul de stat: mii de angajaţi din agenţiile guvernamentale ar putea fi disponibilizaţi, în cadrul unui plan de reducere a birocraţiei pe care Executivul urmează să îl prezinte până pe 22 septembrie, scrie Tribuna.

„Avem deja un plan. Știți că am anunțat acest lucru chiar la prima ședință de Guvern. Am solicitat ca, până la 22 septembrie, să fie prezentat un plan de reducere a aparatului birocratic, în primul rând prin optimizarea, comasarea sau lichidarea unor agenții.

Să vă dau câteva cifre. În administrația publică centrală – Cancelaria de Stat și ministerele – lucrează relativ puțini oameni: circa 1.800. Deci chiar nu sunt mulți. În schimb, avem foarte mulți angajați în tot felul de agenții, iar numărul acestora este foarte mare. Acolo trebuie să intervenim în primul rând.

Înțeleg că vom avea discuții dificile, dar avem 4.000 de angajați la Moldsilva, 900 la Serviciul Antigrindină și 1.000 la ANSA. Dacă luăm agenție cu agenție, vedem că sunt foarte mulți angajați. Aici trebuie să mai strângem cureaua. În unele dintre aceste agenții trebuie să reducem numărul de angajați și să analizăm ce activități putem realiza cu ajutorul tehnologiei sau prin alte instrumente. Dacă vom continua așa, nu vom mai putea plăti salariile”, a declarat oficialul, la emisiunea „Pe faţă”, de la Moldova 1.

Şeful Executivului consideră că o astfel de măsură răspunde chiar unei aşteptări a populaţiei, „pentru că ei ne spun: vrem să fie reduse cheltuielile salariale din aparatul de stat, să nu mai existe atâtea salarii nesimțite și să mai reducem numărul funcționarilor care mută hârtii dintr-o parte în alta”.

Tofan a nuanţat, însă, că nemulţumirea nu vizează angajaţii în ansamblu.

„Majoritatea funcționarilor fac o muncă bună, sunt oameni muncitori și le mulțumesc pentru ceea ce fac. Dar există și funcționari care, să spunem, nu ocupă neapărat cele mai importante posturi. Poate îi ajutăm să se transfere în sectorul privat, unde există o nevoie foarte mare de angajați. Dacă nu ar exista această nevoie, credeți-mă, companiile nu ar aduce oameni din alte țări.

Referitor la termenele stabilite anterior – toate rămân în vigoare. Tot ce le-am solicitat miniștrilor, cu termene precise, rămâne valabil. Nu vom întârzia nici măcar o zi. Insist asupra acestui lucru. Echipa mea a încercat de câteva ori să mă convingă să amânăm prezentarea reformei fiscale, pentru a mai cizela anumite aspecte. Nu! Anunțăm în ziua pe care am promis și comunicăm în ziua pe care am planificat. Această disciplină trebuie respectată zi de zi, pentru că avem 3 ani la dispoziție pentru a realiza aceste reforme”, a adăugat prim-ministrul.

Vasile Tofan a subliniat că Guvernul are mandat până în octombrie 2029 şi că în acest interval de trei ani ţara trebuie transformată.

„Dacă nu reușim să facem acest lucru, va fi o oportunitate uriașă ratată, pentru că nu știu care va fi situația după 2029. Ar putea exista o altă conjunctură în Parlament. Acum avem un singur partid la guvernare, iar oamenii știu cui să-i ceară socoteală. Avem trei ani pentru a ne face treaba și sper foarte mult să reușim.

Sper, de asemenea, să avem parte de înțelegerea oamenilor. Dar ei trebuie să știe că nu voi veni întotdeauna să le spun ceea ce vor să audă. Pot însă să le promit că voi pune întotdeauna degetul pe rană și le voi spune deschis: oameni buni, aceasta este situația. Avem bani sau nu avem? Avem un aparat de stat prea mare sau mai există rezerve de optimizare? Eu cred că mai există rezerve de optimizare”, a conchis el.