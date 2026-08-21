Președintele dispărut după ce a stat două luni în vacanță în Europa s-a întors în țară. Absența lui a iscat numeroase speculații

Președintele Camerunului, Paul Biya, a plecat în vacanță, în Europa, la începutul lunii iunie și s-a întors abia după două luni. FOTO: Getty Images

Președintele Camerunului, Paul Biya, în vârstă de 93 de ani, s-a întors în țară după ce a petrecut peste două luni în Europa. Absența sa, cea mai lungă din cei 44 de ani de când se află la conducere, a provocat îngrijorări legate de starea sa de sănătate și de existența unui posibil vid de putere.

Biya a sosit joi pe aeroportul internațional din capitala Yaoundé, cu un avion care a venit de la Geneva, Elveția. Liderul camerunez a lipsit din țară mai mult de zece săptămâni, scrie NBC News.

Considerat cel mai în vârstă președinte din lume, Paul Biya conduce Camerunul din 1982. În noiembrie, el și-a început cel de-al optulea mandat, după ce a câștigat alegerile controversate organizate în octombrie.

Președintele plecase din țară pe 7 iunie pentru ceea ce biroul său a prezentat drept „o scurtă ședere privată în Europa”. Călătoria s-a transformat însă în cea mai lungă absență înregistrată în timpul celor 44 de ani ai președinției sale.

Starea de sănătate a lui Biya provoacă de mult timp speculații. Liderul camerunez petrece perioade îndelungate în Europa, în special în Franța și Elveția. Uneori rămâne acolo săptămâni întregi, în timp ce conducerea țării este lăsată în seama unor oficiali importanți ai partidului său și a membrilor familiei.

Constituția Camerunului nu îi interzice în mod explicit președintelui să lipsească din țară timp de mai multe luni. Totuși, în lipsa unui vicepreședinte, opoziția susține că statul este condus „pe pilot automat”. Numirea persoanei care ar urma să ocupe această funcție depinde în totalitate de Biya.

Mai mulți colaboratori apropiați ai președintelui l-au așteptat joi la aeroport. Biya nu a fost filmat în timp ce cobora din avion și nu a susținut nicio declarație de presă. El a fost văzut doar salutându-și susținătorii din mașină.

Rezultatele celor aproape 50 de ani petrecuți de Paul Biya la putere sunt controversate. Camerunul se confruntă cu atacurile grupării Boko Haram în nord și cu o rebeliune separatistă în vest. În același timp, economia stagnează, iar numeroși tineri sunt dezamăgiți de conducerea țării.

Realegerea lui Biya de anul trecut a provocat proteste ample. Potrivit datelor oficiale, cel puțin 16 persoane au murit în confruntările izbucnite după scrutin. Violențele au scos în evidență tensiunile dintre populația majoritar tânără și liderul în vârstă al țării.

În 2008, Constituția a fost modificată pentru a elimina limita numărului de mandate prezidențiale. Biya conduce acum Camerunul de mai mult timp decât au trăit cei mai mulți dintre cetățenii țării. Peste 70% din populația de aproape 30 de milioane de locuitori are mai puțin de 35 de ani.

În aprilie, Parlamentul Camerunului a reintrodus funcția de vicepreședinte. Opoziția a criticat decizia, considerând-o o încercare a lui Biya de a-și întări controlul asupra puterii. Președintele poate numi și demite vicepreședintele când dorește și poate decide ce atribuții îi acordă.