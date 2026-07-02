Presupusele rămăşiţe ale lui d'Artagnan, descoperite sub o biserică din Olanda, necesită „cercetări suplimentare”

1 minut de citit Publicat la 15:14 02 Iul 2026 Modificat la 15:14 02 Iul 2026

Autorităţile olandeze au anunţat, joi, că sunt necesare „cercetări suplimentare” pentru a se putea stabili dacă osemintele descoperite sub o biserică din Olanda aparţin celebrului muschetar d'Artagnan, care a murit în urmă cu mai bine de 350 de ani, informează AFP, potrivit Agerpres.

După luni întregi de speculaţii şi reportaje potrivit cărora cercetările asupra posibilelor rămăşiţe ale lui d'Artagnan ar fi fost efectuate cu neglijenţă, primăria din Maastricht a declarat că rezultatele primelor analize oferă „atât indicii, cât şi noi întrebări”.

„Originea scheletului şi circumstanţele morţii rămân, deocamdată, incerte”, se arată într-un comunicat.

„Caracteristicile scheletului corespund cu ceea ce se cunoaşte istoric despre d'Artagnan, însă nu sunt suficient de precise pentru a permite o identificare definitivă. Prin urmare, sunt necesare cercetări suplimentare”, au continuat autorităţile.

Descoperirea scheletului în zona naosului unei biserici moderne din Maastricht, ale cărei origini datează cel puţin din secolul al XIII-lea, a stârnit, în martie, un interes mediatic intens în întreaga lume.

Presupusele rămășițe ale lui d'Artagnan. Foto: Profimedia Images

Charles de Batz de Castelmore, cunoscut sub numele de d'Artagnan, faimosul muschetar al regilor Ludovic al XIII-lea şi Ludovic al XIV-lea, originar din Lupiac (Gers), şi-a petrecut viaţa în slujba Coroanei franceze.

Acesta l-a inspirat pe scriitorul Alexandre Dumas când a creat, în secolul al XIX-lea, personajul d'Artagnan din „Cei trei muschetari”, devenit celebru în întreaga lume datorită acestui roman şi numeroaselor ecranizări.

În timpul asediului de la Maastricht din 1673, muschetarul a fost ucis, probabil de un glonţ de muschetă. Locul său de veci a rămas un mister de atunci.

Potrivit canalului media regional L1, au fost comise greşeli în timpul săpăturilor iniţiale, ceea ce a dus la pierderea unor informaţii valoroase.

Consiliul oraşului a efectuat „săpături de urgenţă”, dar a recunoscut că ancheta a avut de suferit din această cauză.

„Deoarece nicio documentaţie arheologică nu a fost stabilită conform procedurilor standard înainte de săpăturile de urgenţă, o parte din contextul arheologic a fost pierdut”, se arată în comunicat.

„Pierderea acestor informaţii limitează posibilităţile unei interpretări complete a mormântului şi a scheletului”, se arată în comunicat.

Autorităţile au indicat că vor efectua analize arheologice, istorice şi genetice suplimentare pentru a determina dacă rămăşiţele au aparţinut cândva celebrului muschetar.

„Până atunci, toate ipotezele rămân deschise”, au precizat autorităţile.