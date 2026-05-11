Prima cafenea din lume administrată de AI are probleme, la nici o lună de la deschidere. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Cafeaua poate fi turnată în pahare de o mână umană, dar în spatele tejghelei, ceva mult mai puțin tradițional dă ordine într-o cafenea experimentală din Stockholm, inaugurată luna trecută. Şi asta pentru că Andon Labs, un start-up cu sediul în San Francisco, Statele Unite, a numit o agent de inteligență artificială, care a primit numele "Mona", este responsabil de cafeneaua Andon Café din capitala Suediei, relatează AP News. La nici măcar o lună de la deschidere au apărut probleme.

Prima cafenea din lume administrată de o agentă AI are probleme

În timp ce Kajetan Grzelczak, unul dintre "artiştii cafelei" şi al aparatului de cafea, pregăteşte celebra licoare în spatele tejghelei, agenta AI, care funcţionează datorită Google Gemini, gestionează aproape toate celelalte aspecte ale afacerii, de la angajarea personalului până la administrarea stocurilor.

Potrivit sursei citate, nu este clar cât va dura experimentul, dar Mona, agentul cu inteligență artificială, pare să întâmpine dificultăți în a genera profit pe piața competitivă a cafelei din Stockholm.

Andon Café, aflată într-un cartier rezidențial din Stockholm, a realizat vânzări de peste 5.700 de dolari de la deschiderea sa, la mijlocul lunii aprilie, însă, din bugetul inițial de peste 21.000 de dolari au mai rămas mai puțin de 5.000. O mare parte din bani a fost cheltuită pentru costurile unice de amenajare și lansare, iar speranța este ca afacerea să se stabilizeze în timp și să înceapă să producă profit.

Multor clienţi li s-a părut amuzant să vină să viziteze o afacere administrată de inteligența artificială. AP News a mai transmis că fiecare persoană care intră în Andon Café poate folosi un telefon din interiorul cafenelei și îi pot adresa întrebări Monei, agenta AI.

"E foarte plăcut să vezi ce se întâmplă dacă depășești limitele. Băutura a fost bună", a spus clienta Kajsa Norin.

Experții sunt îngrijorați de rolul viitor al inteligenței artificiale

Experții spun că există numeroase preocupări etice, de la rolul tehnologiei în viitorul omenirii până la folosirea acesteia în interviurile de angajare și evaluarea performanței angajaților.

Emrah Karakaya, profesor asociat de economie industrială la Institutul Regal de Tehnologie KTH din Stockholm, a comparat experimentul cu "deschiderea cutiei Pandorei" și a spus că punerea la conducere a inteligenței artificiale poate cauza multe probleme: "Ce s-ar putea întâmpla, dacă un client se intoxică alimentar? Cine este de vină?".

"Dacă nu există infrastructura organizațională necesară în jurul acestui sistem și dacă treci cu vederea aceste greșeli, acest lucru poate provoca daune oamenilor, societății, mediului, afacerilor. Întrebarea este: dacă ne pasă de acest impact negativ", a punctat Emrah Karakaya în timpul declaraţiilor.

Fondat în 2023, Andon Labs este un startup de cercetare și siguranță în domeniul inteligenței artificiale, care afirmă că se concentrează pe "testarea la limită" a agenților AI în lumea reală, oferindu-le "instrumente reale și bani reali". Compania a colaborat cu OpenAI, creatorul chatbot-ului ChatGPT, cu Anthropic, dezvoltatoarea Claude, cu Google DeepMind și cu xAI al lui Elon Musk, iar start-up-ul spune că se pregătește pentru un viitor în care "organizațiile sunt conduse autonom de inteligența artificială".