Primul „oraș Mercedes-Benz” din lume va fi construit în Dubai. Cum va arăta blocul zgârie-nori Vision Iconic înconjurat de 11 turnuri

Cartierul de lux Mercedes-Benz Places Binghatti City din Dubai. Sursa foto: Hepta

Un nou complex rezidențial de lux, descris de dezvoltatori drept primul „oraș Mercedes-Benz” din lume, va fi construit în Dubai, marcând o etapă ambițioasă în evoluția pieței imobiliare de top din Emiratele Arabe Unite.

Dezvoltat în parteneriat între constructorul local Binghatti Developers și producătorul german de automobile Mercedes-Benz Group AG, Mercedes-Benz Places | Binghatti City este gândit ca o comunitate urbană completă și integrată, cu peste 12.800 de locuințe și o suprafață de peste 10 milioane de metri pătrați în cartierul Nad Al Sheba, lângă Meydan, se arată pe site-ul oficial al proiectului.

Oraș în interiorul orașului, cu 12 clădiri-turn

La centrul acestui ansamblu se va afla o clădire emblematică înaltă de aproximativ 341 de metri, denumită Vision Iconic, înconjurată de 11 turnuri rezidențiale dispuse în trepte, creând un peisaj arhitectural spectaculos.

Întreaga comunitate este gândită ca un oraș în interiorul orașului, combinând locuințele cu zone de retail, parcuri, trasee pentru jogging, facilități sportive, spații culturale și zone de recreere.

Proiectul include apartamente de tip studio și locuințe cu una până la patru camere, precum și penthouse-uri de lux, toate inspirate de filosofia de design „Sensual Purity” a Mercedes-Benz, care reflectă eleganța și precizia brandului auto în arhitectură și finisaje.

Locuințele sunt echipate cu tehnologii smart home și materiale premium, iar comunitatea va beneficia de facilități moderne, cum ar fi piscine panoramice, centre de fitness, spații pentru yoga, zone de wellness, grădini și promenadă centrală.

Cât costă un studio în cartierul de lux Mercedes-Benz din Dubai

Dezvoltatorii au anunțat că prețurile pentru unități rezidențiale pornesc de la aproximativ AED 1,6 milioane pentru studiouri (aproximativ 435.000 USD), cu opțiuni de acces timpurii la prețuri promoționale ușor mai mici, și cresc pentru apartamentele de dimensiuni mai mari, reflectând poziționarea proiectului în segmentul premium al pieței.

Localizat strategic în apropierea principalelor artere de circulație din Dubai și la doar câteva minute de destinații cheie precum Downtown Dubai sau Dubai International Airport, Mercedes-Benz Places | Binghatti City este proiectat să ofere o combinație unică între stil de viață urban exclusivist și conectivitate. Construcția este planificată pe faze, cu estimări de finalizare și predare a primelor locuințe până în 2028–2029.

Potrivit planurilor oficiale, acest complex de lux nu doar extinde colaborarea dintre Mercedes-Benz și Binghatti dincolo de un singur turn cu branding auto, ci marchează și un reper în evoluția conceptului de living de marcă la scară urbană în Dubai.