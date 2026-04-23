Prințul Louis, cel mai simpatic membru al familiei regale britanice, a împlinit 8 ani. Cele mai amuzante ipostaze cu el

Prințul Louis al Marii Britanii și-a sărbătorit joi cea de-a 8-a aniversare, familia regală păstrând tradiția de a publica o fotografie pentru a marca această ocazie.
Imaginea, postată pe conturile de social media ale părinților săi, William și Catherine, Prințul și Prințesa de Wales, îl arată pe Louis zâmbind, îmbrăcat într-un pulover albastru cu fermoar scurt și cu brațele încrucișate.
Louis este cunoscut pentru firea lui jucăușă și atras atenția la evenimente publice, fiind surprins în ipostaze amuzate de fotografi:
„La mulți ani, Louis! 8 ani azi!”, este mesajul care însoțește imaginea.
Familia de Wales publică o fotografie nouă cu fiecare dintre cei trei copii ai lor pentru a le celebra zilele de naștere.
Louis este cel mai mic dintre cei trei și al patrulea în linia de succesiune la tronul britanic.
Ediția din acest an a fost realizată de fotograful Matt Porteous, în timpul unei vacanțe de familie în Cornwall, în sud-vestul Angliei, potrivit agenției de presă PA Media citată de CNN.
Fotografia de anul trecut arăta că Louis își pierduse cei doi dinți din față, însă acum și-a completat spațiile.
În fotografia de anul trecut, Louis purta blugi și un pulover verde cu decolteu în V peste o cămașă în carouri, iar cea de-a șasea aniversare a fost marcată de o imagine în care era întins pe burtă pe iarbă, cu brațele încrucișate în față.
Louis este cunoscut pentru firea lui jucăușă. A atras atenția la evenimente publice, precum celebrarea Jubileului de Platină al reginei Elisabeta a II-a din 2022, când camerele l-au surprins cu grimase amuzante.
La acea vreme în vârstă de 4 ani, Prințul Louis a fost în centrul atenției în timpul paradei jubiliare, afișând expresii faciale elaborate, ceea ce a făcut ca imaginile cu el să devină rapid virale.