Prințul Louis, cel mai simpatic membru al familiei regale britanice, a împlinit 8 ani. Cele mai amuzante ipostaze cu el

2 minute de citit Publicat la 17:41 23 Apr 2026 Modificat la 17:41 23 Apr 2026

Prințul Louis a împlint 8 ani, iar familia regală a publicat o fotografie aniversară FOTO: X/ The Prince and Princess of Wales

Prințul Louis al Marii Britanii și-a sărbătorit joi cea de-a 8-a aniversare, familia regală păstrând tradiția de a publica o fotografie pentru a marca această ocazie.

Imaginea, postată pe conturile de social media ale părinților săi, William și Catherine, Prințul și Prințesa de Wales, îl arată pe Louis zâmbind, îmbrăcat într-un pulover albastru cu fermoar scurt și cu brațele încrucișate.

„La mulți ani, Louis! 8 ani azi!”, este mesajul care însoțește imaginea.

Familia de Wales publică o fotografie nouă cu fiecare dintre cei trei copii ai lor pentru a le celebra zilele de naștere.

Louis este cel mai mic dintre cei trei și al patrulea în linia de succesiune la tronul britanic.

Ediția din acest an a fost realizată de fotograful Matt Porteous, în timpul unei vacanțe de familie în Cornwall, în sud-vestul Angliei, potrivit agenției de presă PA Media citată de CNN.

Fotografia de anul trecut arăta că Louis își pierduse cei doi dinți din față, însă acum și-a completat spațiile.

În fotografia de anul trecut, Louis purta blugi și un pulover verde cu decolteu în V peste o cămașă în carouri, iar cea de-a șasea aniversare a fost marcată de o imagine în care era întins pe burtă pe iarbă, cu brațele încrucișate în față.

Louis este cunoscut pentru firea lui jucăușă. A atras atenția la evenimente publice, precum celebrarea Jubileului de Platină al reginei Elisabeta a II-a din 2022, când camerele l-au surprins cu grimase amuzante.

La acea vreme în vârstă de 4 ani, Prințul Louis a fost în centrul atenției în timpul paradei jubiliare, afișând expresii faciale elaborate, ceea ce a făcut ca imaginile cu el să devină rapid virale.