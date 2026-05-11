„Profetul întunecat” de pe Wall Street vede patru scenarii pentru sfârșitul războiului din Iran și pentru piețele financiare

Economistul Nouriel Roubini vede patru scenarii posibile pentru evoluția conflictului din Orientul Mijlociu. El îi avertizează pe traderii care cred că războiul cu Iranul se va încheia rapid să fie mai prudenți. Roubini, cunoscut și sub porecla „Dr. Doom”, adică „profetul Apocalipsei”, crede că investitorii sunt prea optimiști. În opinia sa, piețele mizează prea mult pe ideea că se va ajunge repede la un acord de pace.

Într-un articol de opinie publicat de Project Syndicate, economistul a vorbit despre riscuri importante pe care investitorii le-ar putea ignora scrie naftemporiki.gr. Printre acestea se numără scăderea puternică a burselor, o recesiune globală și stagflația, adică o perioadă în care economia încetinește, dar prețurile continuă să crească.

El spune că investitorii par să creadă că situația se va rezolva repede și că dezvoltarea inteligenței artificiale va compensa efectele economice negative ale războiului. Economistul spune însă că această încredere ar putea fi exagerată. În opinia sa, dacă tensiunile se amplifică, piețele și economia globală ar putea trece printr-o perioadă mult mai dificilă. Chiar și în scenariile mai bune, riscurile rămân mari, avertizează Roubini.

1. Un acord de pace și redeschiderea Strâmtorii Ormuz

Primul scenariu este cel mai favorabil. Statele Unite și Iranul ajung la un acord de pace, iar conflictul se încheie. Iranul redeschide Strâmtoarea Ormuz, o rută foarte importantă pentru transportul petrolului.

Un astfel de acord ar putea presupune și un compromis al americanilor în privința programului nuclear al Iranului.

Roubini spune însă că acest scenariu nu este foarte probabil. El crede că regimul iranian poate suporta presiunea economică mai mult timp decât Donald Trump, mai ales în contextul alegerilor intermediare care se apropie.

În plus, Statele Unite și Iranul par încă foarte departe de un acord pe problemele principale.

Economistul spune că rezolvarea chiar și a unei singure probleme importante ar necesita negocieri lungi, dificile și purtate de oameni cu multă experiență.

Chiar și în acest scenariu mai bun, prețul petrolului ar putea rămâne ridicat. Roubini estimează că acesta s-ar putea menține cu 15% - 20% peste nivelul de dinaintea războiului, deoarece piețele s-ar teme în continuare că Iranul ar putea închide din nou Strâmtoarea Ormuz.

2. Negocierile se prelungesc, iar Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă

Al doilea scenariu presupune ca armistițiul să continue câteva luni, în timp ce Statele Unite și Iranul încearcă să negocieze un acord.

În acest timp, Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă. Acest lucru ar putea duce la o nouă creștere a prețului petrolului, chiar peste nivelurile ridicate deja înregistrate în timpul conflictului.

Într-o astfel de situație, economia globală ar încetini, iar inflația ar crește. Cu alte cuvinte, lumea ar putea intra într-o perioadă de stagflație.

Roubini spune că aceasta este, în mare parte, situația actuală și că este departe de a fi una ideală. El consideră că un astfel de blocaj nu ar putea dura prea mult, cel mult câteva luni, pentru că situația este foarte instabilă.

Potrivit economistului, acest status quo produce deja pierderi importante pentru economia mondială, în timp ce prețurile petrolului și energiei continuă să urce.

3. Războiul se extinde, iar regimul din Iran se prăbușește

Al treilea scenariu este o escaladare a conflictului. Statele Unite și Iranul ar putea folosi toate mijloacele militare, economice și politice pe care le au la dispoziție.

În acest caz, scopul ar fi fie ca Iranul să fie forțat să cedeze, fie ca regimul iranian să fie înlăturat complet.

Iranul ar putea fi obligat să renunțe la eforturile de îmbogățire a uraniului și să redeschidă necondiționat Strâmtoarea Ormuz.

Roubini spune că acesta ar fi cel mai bun rezultat pentru Statele Unite, Europa, Asia, inclusiv China, și restul lumii.

Totuși, el avertizează că există și un risc major: regimul iranian ar putea supraviețui unei astfel de escaladări, ceea ce ar face situația și mai periculoasă.

4. Petrolul se scumpește puternic, iar lumea intră în recesiune

Al patrulea scenariu este cel mai grav. Dacă războiul se extinde, Iranul ar putea reacționa dur și ar putea ataca infrastructura energetică din regiune.

În același timp, Strâmtoarea Ormuz ar rămâne închisă, ceea ce ar afecta puternic transportul petrolului.

Roubini avertizează că, într-un astfel de caz, prețul petrolului ar putea urca spre 200 de dolari pe baril sau chiar peste acest nivel.

O asemenea creștere ar putea aduce o criză asemănătoare celei din anii 1970: inflație mare, economie blocată, recesiune globală și scăderi puternice pe burse.

Potrivit lui Roubini, acesta este cel mai rău scenariu posibil.