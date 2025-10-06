Răsturnare incredibilă de situație în cazul băiatului arestat în Dubai pentru că a avut o relație cu o fată. După eliberare a murit

1 minut de citit Publicat la 10:52 06 Oct 2025 Modificat la 10:56 06 Oct 2025

Adolescentul arestat în Dubai pentru că a avut o relație cu o fată a murit după ce a fost eliberat FOTO: Getty Images

Un adolescent britanic care a fost închis în Dubai pentru că a avut o relație sexuală cu o fată de 17 ani a murit într-un accident de mașină, la trei luni după ce a fost eliberat.

Marcus Fakana, în vârstă de 19 ani, era pasager într-un vehicul care a fost implicat într-un accident în Tottenham, nordul Londrei, vineri. A fost dus la spital cu răni grave și ulterior a decedat, potrivit BBC.

Poliția Metropolitană a declarat că ofițerii au încercat să oprească o mașină, dar după o urmărire de 60 de secunde au pierdut-o din vedere, iar mai târziu aceasta a fost găsită avariată, lovită de un camion.

Marcus Fakana, care avea 18 ani în momentul în care a avut relația cu fata, a primit o grațiere regală din partea conducătorului Dubaiului, șeicul Mohammed bin Rashid Al Maktoum, în iulie, după ce a fost condamnat la un an de închisoare.

Radha Stirling, avocata lui și fondatoarea grupului Detained in Dubai, a spus: „Era recunoscător pentru compasiunea arătată de publicul britanic, iar experiențele sale i-au reînnoit concentrarea asupra creștinismului și rugăciunii. Marcus a fost încântat să-și recapete libertatea și aștepta cu nerăbdare să-și construiască un viitor bun”.

Mama fetei cu care Marcus a avut relația l-a reclamat autorităților după ce a văzut mesajele dintre cei doi, când s-a întors în Regatul Unit.

Radha Stirling a adăugat: „Marcus a petrecut majoritatea acestui an în închisoarea din Dubai, ceea ce, fără îndoială, i-a provocat o suferință mentală de durată. Este trist că, din tot anul 2025, el a fost liber doar în cele trei luni de la 3 iulie până la 3 octombrie".

Marwaan Mohamed Huseen, din Argyle Road, Tottenham, a fost inculpat în legătură cu accidentul fatal de mașină.

Tânărul de 19 ani este acuzat de ucidere prin conducere periculoasă, conducere fără asigurare, conducere fără permis și că nu a oprit la semnalul poliției.

Sâmbătă el a fost arestat preventiv.