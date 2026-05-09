Regiunea superbă din Italia care oferă până la 100.000 de euro celor care vor să se mute în locul unde s-a filmat James Bond

Autoritățile locale vor să repopuleze mai multe localități unde numărul caselor abandonate a ajuns să-l depășească pe cel al locuințelor ocupate. Foto: Hepta

O regiune spectaculoasă din Italia, cunoscută inclusiv din filmele cu Daniel Craig, încearcă să atragă noi locuitori cu o ofertă greu de ignorat: până la 100.000 de euro pentru cei dispuși să se mute acolo, potrivit Express.

Este vorba despre Trentino, în nordul Italiei, o zonă montană superbă care a apărut în filmul Quantum of Solace. Pe lângă peisajele impresionante, regiunea se află foarte aproape de Lake Garda, una dintre cele mai populare destinații turistice din țară.

Autoritățile locale vor să repopuleze mai multe localități unde numărul caselor abandonate a ajuns să-l depășească pe cel al locuințelor ocupate. În total, 33 de orașe și sate sunt vizate de acest program.

Care sunt condițiile

Cei care acceptă provocarea pot primi 20.000 de euro pentru achiziționarea unei locuințe goale și încă 80.000 de euro pentru renovare. Există însă câteva condiții: noul proprietar trebuie să locuiască acolo sau să închirieze imobilul timp de cel puțin 10 ani. În caz contrar, va fi obligat să returneze banii primiți.

De asemenea, există limite clare privind costurile. Renovarea nu poate depăși 200.000 de euro, iar contribuția proprie nu trebuie să fie mai mare de 120.000 de euro. Cei interesați pot aplica chiar pentru mai multe proprietăți, însă chiriile trebuie menținute la un nivel accesibil.

Programul nu este deschis tuturor: persoanele sub 45 de ani care locuiesc deja în zonă nu sunt eligibile.

› Vezi galeria foto ‹

Proiect de 10 milioane de euro pe o perioadă de doi ani

Autoritățile spun că scopul inițiativei este revitalizarea comunităților afectate de depopulare și readucerea vieții în aceste localități. Pentru acest proiect au fost alocate aproximativ 10 milioane de euro pe o perioadă de doi ani.

Regiunea Trentino este renumită pentru peisajele sale impresionante, care includ Munții Dolomiți, dar și pentru orașele sale istorice. Capitala, Trento, este cunoscută pentru arhitectura sa renascentistă și pentru atracții precum MUSE sau Castello del Buonconsiglio.

În plus, zona oferă numeroase activități pe tot parcursul anului: iarna sunt disponibile peste 800 de kilometri de pârtii de schi, iar vara turiștii și localnicii se pot bucura de drumeții, ciclism montan sau alpinism.

Un alt avantaj important este accesul facil către marile orașe italiene: Milano, Veneția și Verona sunt la doar câteva ore distanță cu trenul