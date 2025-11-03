Roboții umanoizi înlocuiesc deja oamenii în HoReCa: Cum arată „angajații” de metal care întâmpină oaspeții unui hotel nou din Shanghai

O echipă de roboți se ocupă de întâmpinarea și servirea oaspeților la noul hotel Shangri-La Traders din Shanghai. Sursa foto: Hepta

Un robot umanoid pentru industria serviciilor a fost lansat oficial într-un hotel nou-nouț. Robotul pe roți XMAN-R1 întâmpină oaspeții la Shangri-La Traders Hotel, inaugurat recent la Aeroportul Shanghai Hongqiao din China. Unitatea de cazare a devenit prima din lume care „angajează” un model umanoid alături de roboți cu scop general și special.

Robotul a fost dezvoltat de compania de robotică de servicii Keenon Robotics, cu sediul în Shanghai.

Acești roboți îndeplinesc acum o gamă largă de sarcini zilnice, inclusiv întâmpinarea oaspeților, curățenia, livrarea mâncării și a diverselor articole, precum și manipularea bagajelor. Proiectul are ca scop demonstrarea modului în care inteligența artificială și robotica pot îmbunătăți eficiența serviciilor, menținând totodată o experiență personalizată pentru oaspeți.

XMAN-R1 este amplasat la recepția hotelului pentru a acționa ca un robot de întâmpinare, capabil să interacționeze cu oaspeții prin limbaj natural, să răspundă la întrebări și chiar să ofere cadouri de bun venit, cum ar fi dulciuri.

În sprijinul lui XMAN-R1 se află roboții specializați ai companiei Keenon: robotul W3 se ocupă de livrările în camere, S100 gestionează transportul bagajelor, C40 se ocupă de curățenie, iar T10 și T3 se ocupă de livrările de mâncare din restaurante.

Compania descrie modelul XMAN-R1 drept „Orientat pe roluri, prietenos cu utilizatorul și axat pe siguranță”.