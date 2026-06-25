Cazul Pivovarov. Rusia a păstrat softul de la Cellebrite pentru a sparge telefoane mult după ce contractul cu israelienii s-a încheiat

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Autoritățile ruse au folosit instrumente ale companiei israeliene Cellebrite pentru a sparge telefonul unui prizonier politic, la câteva luni după ce compania a anunțat că și-a anulat contractele cu Rusia, a constatat o investigație a unității de cercetare Citizen Lab a Universității din Toronto, scrie The Guardian.

Cazul ridică întrebări cu privire la cât de mult control are Cellebrite asupra propriului software, care permite utilizatorilor să acceseze cu ușurință telefoanele și să examineze conținutul acestora. Instrumentele sunt vândute în întreaga lume și utilizate pe scară largă de forțele de poliție din Marea Britanie și SUA.

Andrei Pivovarov, directorul organizației Open Russia, a fost arestat în mai 2021 și eliberat mai bine de trei ani mai târziu, în cadrul schimbului de replici de mare amploare în care a fost implicat și jurnalistul american Evan Gershkovich.

În timp ce se afla în închisoare, autoritățile ruse au folosit instrumente criminalistice pentru a-i accesa telefonul, extragând informații despre contactele sale și despre viața sa personală și profesională, ceea ce Pivovarov a numit o „încălcare a vieții sale private” care i-a pus în pericol pe mulți dintre colegii săi.

„Au încercat să găsească mesajele mele către alți colegi din organizația mea și alți politicieni și le-ar putea folosi în dosare penale împotriva lor. După arestarea mea, mai mulți dintre colegii mei au părăsit imediat Rusia”, a spus el.

Aceste informații au fost folosite în construirea unui dosar penal împotriva lui Pivovarov. Autoritățile au reușit să adune informații ample despre contactele sale, inclusiv conținutul mesajelor sale de pe aplicații precum WhatsApp și Viber, conform documentelor furnizate lui Pivovarov în cursul urmăririi penale. Unele dintre contactele sale au fost ulterior vizate de Coldriver, un grup legat de Rusia, o legătură despre care Citizen Lab a afirmat că justifică investigații suplimentare.

Citizen Lab a declarat că o investigație criminalistică a constatat „cu mare încredere” că au fost folosite instrumente Cellebrite și că acest lucru a fost confirmat de un document pregătit de autoritățile ruse și înmânat lui Pivovarov în cursul urmăririi penale.

Cellebrite susține că este „total de partea bună” și a încercat să se diferențieze de alte companii, cum ar fi NSO Group, al cărui program spion reprezentativ, cunoscut sub numele de Pegasus, se presupune că a fost utilizat de guverne străine împotriva disidenților, jurnaliștilor, diplomaților și membrilor clerului. NSO afirmă că utilizatorii (clienții) sunt obligați să nu abuzeze de spyware-ul său.

Pivovarov a fost atacat de hackeri în mai 2021, la câteva luni după ce Cellebrite a anunțat că va înceta să vândă soluții și servicii către clienți din Rusia și Belarus. Anunțul a venit după presiunile presei din Israel, după ce un grup de anchetatori, condus de avocatul pentru drepturile omului Eitay Mack, a dezvăluit că instrumentele Cellebrite au fost folosite împotriva a zeci de mii de oameni din Rusia, inclusiv Alexei Navalnîi.

Mack a declarat că, deși Cellebrite a anunțat că va opri vânzările, nu a demontat niciodată uneltele pe care le vânduse deja Rusiei, chiar dacă unele dintre documentele sale publice sugerează că are capacitatea de a face acest lucru.

„În contractele cu autoritățile americane, ei, Cellebrite, își păstrează dreptul de a demonta echipamentele. Dar adevărul este că echipamentele lor sunt peste tot”, spune Mack.

Mack a spus că au existat și alte cazuri în care instrumentele Cellebrite par să fi fost utilizate chiar și după ce compania a anunțat că a anulat contractele și că investigațiile pe care le-a efectuat au indicat că software-ul ar putea fi utilizat chiar și cu o licență învechită.

Pivovarov a declarat că utilizarea Cellebrite a reprezentat o încălcare a vieții sale private și a permis autorităților să folosească informațiile sale personale împotriva sa.

Într-o scrisoare deschisă adresată companiei, el a scris: „Anexa de investigații efectuate demonstrează că Federația Rusă și alte state autoritare continuă să utilizeze dispozitivele dumneavoastră mult timp după încetarea oficială a contractelor. Susțin că firma dumneavoastră ar trebui să pună capăt practicii de a proteja eficient clienții care abuzează de tehnologia dumneavoastră”.

Cellebrite a vândut tehnologii către țări autocratice și represive, inclusiv Rusia, Belarus, China, Iordania, Kenya, Myanmar și Serbia. A reziliat contracte în Serbia, Rusia, Belarus, Bangladesh, Hong Kong și China. Nu a reziliat contracte cu Kenya sau Iordania, chiar dacă Citizen Lab a găsit dovezi că autoritățile din ambele țări folosesc Cellebrite pentru a supraveghea telefoanele activiștilor.

„Dacă Cellebrite vrea să nu mai echipeze urmăririle penale politice, calea este clară: să nu mai vândă autocraților, să le dezactiveze de la distanță tehnologia după rapoarte credibile de abuz și să pună capăt erei negării plauzibile prin implementarea unor filigrane semnate criptografic pe toate dispozitivele înregistrate”, a declarat John Scott-Railton, cercetător senior la Citizen Lab.

Contactată pentru comentarii, Cellebrite a trimis un e-mail în masă unei liste de jurnaliști și Citizen Lab, spunând: „Este imposibil să răspundem la un raport care ne privește, deoarece Cellebrite nu a avut posibilitatea de a-l revizui înainte de publicare”.

„Tehnologia Cellebrite este furnizată exclusiv sub licență și pentru utilizări autorizate legal, nu există excepții. Orice utilizare a hardware-ului Cellebrite existent în Rusia după martie 2021 este complet neautorizată”, subliniază compania.

Compania a declarat că hardware-ul vândut înainte de martie 2021 va fi „incompatibil cu dispozitivele moderne și va funcționa fără asistența noastră tehnică”.