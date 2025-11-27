S-a aflat de ce a murit o familie aflată în vacanță, într-un hotel din Istanbul. Răsturnare de situație în anchetă

Familia sosise la Istanbul din Germania pentru o vizită de o săptămână la rude, şi s-a cazat la un hotel din Fatih. Sursa foto: GettyImages

Cauza morții familiei Böcek, formată din patru membri, a fost stabilită printr-un raport medico-legal. Procurorii de caz au făcut publice concluziile raportului care arată că cei patru membri ai familiei au decedat la Istanbul, în Turcia, din cauza intoxicării cu insecticid, substanţă cu care s-a făcut deratizarea în hotelul unde erau cazaţi.

Veniți la Istanbul din Germania pe 9 noiembrie pentru o vacanță, Çiğdem Böcek și copiii săi, Kadir Muhammet (6 ani) și Masal (3 ani), și-au pierdut viața în spitalul unde au fost duși după ce au avut greață și vărsături, în timp ce tatăl, Servet Böcek, care a fost iniţial intubat, a decedat la trei zile după soţia sa.

Familia, care era cazată la un hotel din cartierul turistic Fatih, la Istanbul, Turcia, a fost dusă la spital acuzând stări de greață și vărsături, iar toți membrii au murit la scurt timp după aceea.

Conform raportului înaintat procuraturii de către Institutul de Medicină Legală, gazul „fosfină”, care se produce atunci când „fosfura de aluminiu” utilizată în agricultură se transformă în gaz, a fost detectat în probe de mediu prelevate din camera de hotel, relatează presa turcă.

Raportul mai precizează că decesul nu a fost cauzat de o toxiinfecție alimentară, aşa cum se credea iniţial, ci mai degrabă din cauza unei intoxicații cu insecticid aplicat la hotelul în care aceştia erau cazați. Nu au fost detectate substanțe toxice în sângele, conținutul stomacal sau alimentele familiei. Toţi cei patru membrii au prezentat, se pare, simptome de intoxicație cu fosfină.

Patru persoane arestate iniţial în cadrul anchetei, care lucrează în sectorul alimentar, au fost eliberate în urma unei solicitări din partea parchetului.

Șeful Parchetului din Istanbul a declarat că ancheta privind decesele familiei la spital este încă în desfășurare și că un raport al Institutului de Medicină Legală a stabilit că decesele nu au fost cauzate de intoxicații alimentare.

Conform declarației, a fost analizată pista dezinfecției efectuate la hotel înainte de incident și s-au luat măsuri legale împotriva a 11 suspecți în total. În timp ce patru suspecți reținuți care lucrau în sectorul alimentar au fost eliberați, proprietarul hotelului, câțiva angajați ai hotelului, precum și oficiali și angajați ai companiei de pesticide au fost reţinuţi.